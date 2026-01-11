Yücel Arzen Hacıoğulları Amasya'da "Kim Var?" Etkinliğinde Öğrencilerle Sahne Aldı

Yücel Arzen Hacıoğulları, Amasya Güzel Sanatlar Lisesi'nin "Kim Var?" etkinliğinde öğrencilerle sahneye çıktı; tiyatro, müzik ve sergi büyük beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 22:56
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 23:03
Amasya Güzel Sanatlar Lisesi'nde konser, tiyatro ve sergi bir arada

Ünlü sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Amasya Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen "Kim Var?" temalı etkinlikte öğrencilerle birlikte sahne aldı.

Orkestra eşliğinde şarkılar ve marşlar seslendiren Hacıoğulları ile öğrencilerin performansları, tiyatro gösterisiyle birleşerek büyük beğeni topladı. Etkinlik kapsamında resim bölümü öğrencilerinin hazırladığı yağlı boya tablolar da izleyicilerle buluştu.

Okul müdürü Mükerrem Düz etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Kim Var? projesi sadece bir okul etkinliği değildir. Bu oyun değişen maarif anlayışımızın ve yenilenen eğitim, öğretim kanununun ruhunu taşıyan bir eserdir"

Programa Saraydüzü Kışlası'nda gerçekleştirilen etkinlikte Amasya Valisi Önder Bakan ve AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek başta olmak üzere protokol üyeleri ile çok sayıda izleyici katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

