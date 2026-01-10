Tom Barrack: Trump bu anı yeni bir Suriye için 'dönüm noktası' olarak görüyor

ABD Büyükelçisi Tom Barrack, Şam'da Ahmed Eş-Şara ile görüştü; Halep'teki çatışmalar ve Mart-Nisan 2025 anlaşmalarıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 20:22
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 20:22
ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara ile bir araya geldi. Ziyaretin odağında Halep kentindeki çatışmalar ve Suriye'nin geçiş süreci yer aldı.

Barrack, temaslarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti: "ABD Başkan Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio adına Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberlerindeki heyet ile görüşme gerçekleştirdim. Halep'teki son gelişmeleri ve Suriye’nin tarihi geçiş sürecinde izlenecek daha geniş yolu ele aldık. Başkan Trump, bu anı yeni bir Suriye için ‘dönüm noktası’ niteliğinde bir fırsat olarak görüyor. ABD hükümeti, Suriye’nin tarihi geçiş sürecini memnuniyetle karşılamakta ve Eş-Şara liderliğindeki Suriye hükümetine ülkeyi istikrara kavuşturma, ulusal kurumları yeniden inşa etme ve tüm Suriyelilerin barış, güvenlik ve refah yönündeki beklentilerini karşılama çabalarında desteğini sunmaktadır."

Halep'teki çatışmalar ve endişe

Barrack, Halep'te güvenlik güçleri ile PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmalara ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere Suriye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğini kaydetti. Açıklamasında, "Son gelişmeler derin kaygı uyandırmaktadır." ifadelerini kullandı ve şiddetin bölgedeki ilerlemeyi riske attığını vurguladı.

Taraflara diyaloğa çağrı

ABD'li Büyükelçi, Suriye hükümetinin SDG mensuplarının ulusal kurumlara dahil edilmesine yönelik çerçeve sunan Mart 2025 anlaşmalarına bağlılığını yeniden teyit etti. Barrack, "Anlaşmanın hükümlerini zorlar nitelikte görünen son gelişmeler derin kaygı uyandırmaktadır. Tüm tarafları azami itidali göstermeye, derhal çatışmaları durdurmaya ve Suriye hükümeti ile SDG arasında 10 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihli anlaşmalar doğrultusunda diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz." dedi.

Entegrasyon ve nihai hedef

Barrack, şiddetin "Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad rejiminin düşüşünden bu yana kaydedilen ilerlemeyi baltalama riski" taşıdığını belirtti ve dış müdahalelere davetiye çıkaracağı uyarısında bulundu. Açıklamada, "Bakan Rubio’nun ekibi, Suriye hükümeti ile SDG arasında temasları kolaylaştırmaya hazırdır" denildi ve sürecin "Suriye’nin birliğine saygı duyan, tek egemen devlet ilkesini gözeten ve tek meşru ulusal ordu hedefini destekleyen kapsayıcı ve sorumlu bir entegrasyon sürecini ilerletmeyi amaçladığı" vurgulandı.

Barrack, ayrıca "Nihai hedef, kendi sınırlarında ve komşularıyla birlikte barış içinde eşitlik, adalet ve fırsatların tüm halkına sunulduğu egemen ve birleşik bir Suriye’dir. Suriye’nin komşularını ve uluslararası toplumu bu vizyonu desteklemeye ve onu gerçeğe dönüştürmek için gerekli iş birliği ve yardımı sağlamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

