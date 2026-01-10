Trump: İran 'özgürlüğe bakıyor' — ABD yardıma hazır

Trump: "İran belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. ABD yardıma hazırdır"

Trump'ın açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'tan bu yana devam eden İran protestolarına dair sosyal medya paylaşımında Washington yönetiminin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve desteğe hazır olduğunu söyledi.

Trump paylaşımında, "İran belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. ABD yardıma hazırdır" ifadelerine yer verdi.

Dün düzenlenen petrol ve doğal gaz şirketi yöneticileriyle toplantıda da konuşan Trump, ülke içindeki olayları izlediklerini vurgulayarak, geçmişte olduğu gibi halkı öldürmeye başlamaları durumunda müdahale edeceklerini söyledi. Trump, müdahalenin "illa sahaya asker göndermek" anlamına gelmeyebileceğini, gerektiğinde askeri kapasiteyle hedef alınabileceğini belirtti: "Bunu istemiyoruz. Halka kötü davrandılar ve şimdi bunun bedelini ödüyorlar. Ne olacağını göreceğiz. Durumu çok yakından izliyoruz".

Gösteriler ve can kayıpları

İran'da 28 Aralık'ta başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan gösteriler, hayat pahalılığına karşı başlamış; şiddet olaylarına dönüşmüştü. Gösteriler 14. gününe girerken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) gösterilerin başlangıcından bu yana en az 50 protestocu ve 15 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, toplamda 65 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başkent Tahran'da göstericiler dini lider Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alarak "Hamaney'e ölüm" sloganları attı.

İnternet erişimi kesintisi

Ülkede 8 Ocak Perşembe akşamından bu yana devam eden genel internet kesintisi de sürüyor.

