Trump: İran 'özgürlüğe bakıyor' — ABD yardıma hazır

Trump, İran'daki 28 Aralık'tan bu yana süren protestoları yakından izlediklerini belirterek "İran belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. ABD yardıma hazırdır" dedi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 22:54
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 22:54
Trump: İran 'özgürlüğe bakıyor' — ABD yardıma hazır

Trump: "İran belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. ABD yardıma hazırdır"

Trump'ın açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'tan bu yana devam eden İran protestolarına dair sosyal medya paylaşımında Washington yönetiminin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve desteğe hazır olduğunu söyledi.

Trump paylaşımında, "İran belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. ABD yardıma hazırdır" ifadelerine yer verdi.

Dün düzenlenen petrol ve doğal gaz şirketi yöneticileriyle toplantıda da konuşan Trump, ülke içindeki olayları izlediklerini vurgulayarak, geçmişte olduğu gibi halkı öldürmeye başlamaları durumunda müdahale edeceklerini söyledi. Trump, müdahalenin "illa sahaya asker göndermek" anlamına gelmeyebileceğini, gerektiğinde askeri kapasiteyle hedef alınabileceğini belirtti: "Bunu istemiyoruz. Halka kötü davrandılar ve şimdi bunun bedelini ödüyorlar. Ne olacağını göreceğiz. Durumu çok yakından izliyoruz".

Gösteriler ve can kayıpları

İran'da 28 Aralık'ta başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan gösteriler, hayat pahalılığına karşı başlamış; şiddet olaylarına dönüşmüştü. Gösteriler 14. gününe girerken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) gösterilerin başlangıcından bu yana en az 50 protestocu ve 15 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, toplamda 65 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başkent Tahran'da göstericiler dini lider Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alarak "Hamaney'e ölüm" sloganları attı.

İnternet erişimi kesintisi

Ülkede 8 Ocak Perşembe akşamından bu yana devam eden genel internet kesintisi de sürüyor.

WASHINGTON (İHA) - ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, İRAN’DA 28 ARALIK’TAN BU YANA DEVAM EDEN PROTESTOLARA...

WASHINGTON (İHA) - ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, İRAN’DA 28 ARALIK’TAN BU YANA DEVAM EDEN PROTESTOLARA İLİŞKİN, "İRAN BELKİ DE DAHA ÖNCE HİÇ OLMADIĞI KADAR ÖZGÜRLÜĞE BAKIYOR. ABD YARDIMA HAZIRDIR" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hane İslam Eserleri Sergisi'ni Tophane-i Amire'de Gezdi
2
Trump: İran 'özgürlüğe bakıyor' — ABD yardıma hazır
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Tebrik: Süper Kupa 2025 Şampiyonu
4
Tom Barrack: Trump bu anı yeni bir Suriye için 'dönüm noktası' olarak görüyor
5
Yalova Su Krizi: Umut Güçlü'den 'Tedbirsizlik' Eleştirisi
6
Erdoğan, Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanlarını Dolmabahçe'de Kabul Etti
7
Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'ni Tophane-i Amire'de açtı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları