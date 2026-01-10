Selçuk Efe, Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan tarafından Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirilen Bursalı Selçuk Efe, 25 kişilik Başkanlık Divanı ile 117 kişilik Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu'nu açıkladı.

Görev teslimi ve hedefler

Psikolojik Danışman ve Medya Yöneticisi olarak görev yapan Selçuk Efe, atama sonrası gençliğe yönelik hedeflerini paylaştı. Efe, 'Kıymetli arkadaşlarımızla, ‘Ezen ve Ezilenin Olmadığı Yeni Bir Dünya’ hedefi doğrultusunda canla başla çalışacağız. Bizleri bu göreve layık gören muhterem Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’a teşekkürlerimizi arz ediyor, tüm gençlerimizi Yeniden Refah Partisi çatısı altında siyaset yapmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

