Selçuk Efe, Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan tarafından Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Bursalı Selçuk Efe atandı; 25 kişilik Başkanlık Divanı ve 117 kişilik yönetim açıklandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:19
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:19
Selçuk Efe, Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı

Selçuk Efe, Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan tarafından Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirilen Bursalı Selçuk Efe, 25 kişilik Başkanlık Divanı ile 117 kişilik Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu'nu açıkladı.

Görev teslimi ve hedefler

Psikolojik Danışman ve Medya Yöneticisi olarak görev yapan Selçuk Efe, atama sonrası gençliğe yönelik hedeflerini paylaştı. Efe, 'Kıymetli arkadaşlarımızla, ‘Ezen ve Ezilenin Olmadığı Yeni Bir Dünya’ hedefi doğrultusunda canla başla çalışacağız. Bizleri bu göreve layık gören muhterem Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’a teşekkürlerimizi arz ediyor, tüm gençlerimizi Yeniden Refah Partisi çatısı altında siyaset yapmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI DR. FATİH ERBAKAN TARAFINDAN GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLLARI...

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI DR. FATİH ERBAKAN TARAFINDAN GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞI GÖREVİNE GETİRİLEN BURSALI SELÇUK EFE, 25 KİŞİLİK BAŞKANLIK DİVANI İLE 117 KİŞİLİK GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLLARI YÖNETİM KURULU’NU AÇIKLADI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP Genel Bakanı Özgür Özel TBMM'de: Emekli Aylıkları İçin Ziyaret
2
Kuzey Kore, Güney Kore'ye Ait Casus Dronu Düşürdü: 'Ağır Bir Bedel Ödeyecekler'
3
Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu 4 bin 715 Gençe Destek Sağladı
4
Selçuk Efe, Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı
5
Bakan Kacır: "Kütahya, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda özel bir yere sahip"
6
10 Ocak'ta Siyasi Partiler PMD'yi Ziyaret Etti
7
Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki — Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri'nde Mesaj

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları