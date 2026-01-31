2025'te Limanlarda Rekor: Elleçlenen Yük 553 milyon 268 bin 303 Ton

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 2025 verilerini açıklayarak limanlardaki yük elleçlemesinin Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "2025 yılında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yıla göre yüzde 4 artışla 553 milyon 268 bin 303 tona ulaştı ve Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı" dedi.

Uraloğlu ayrıca, "2025 yılında limanlarımızdan yurt dışı limanlarına giden yük miktarı bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 142 milyon 784 bin 2 ton, yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 271 milyon 632 bin 303 ton olarak gerçekleşti. 2025’te denizyoluyla yapılan yurt dışı yük taşımaları, bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 414 milyon 416 bin 305 tona ulaştı" şeklinde bilgi verdi.

Bölgesel Dağılım

Bölge liman başkanlıkları bazında 2025'te en fazla yük elleçlemesinin 89 milyon 507 bin 150 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, Aliağa'yı 83 milyon 939 bin 975 ton ile Kocaeli ve 70 milyon 905 bin 737 ton ile İskenderun'un takip ettiğini söyledi.

Transit ve Kabotaj

2025 yılında deniz yoluyla yapılan transit yük taşımaları 69 milyon 157 bin 356 ton, kabotajda taşınan yük miktarı ise 69 milyon 678 bin 982 ton olarak gerçekleşti.

Yük Türlerine Göre Dağılım

Yüklerin cinslerine göre dağılımda en fazla elleçleme 169 milyon 714 bin 709 ton ile sıvı dökme yüklerde oldu. Sıvı dökme yükler geçen yıla göre yüzde 4,6 artarken, katı dökme yüklerde artış yüzde 5,7 ile 160 milyon 938 bin 575 ton seviyesine ulaştı. Konteynerde taşınan yükler 144 milyon 339 bin 527 ton ile yüzde 0,7 oranında artış gösterdi. Genel kargo 65 milyon 847 bin 587 ton ile yüzde 6 artarken, Ro-Ro ile taşınan yükler yüzde 4,7 artışla 12 milyon 425 bin 500 ton olarak kaydedildi.

En Fazla Artış Taşkömüründe

Limanlarda elleçlenen yük miktarında en fazla artış gösteren yük cinsleri arasında 4,35 milyon ton ile taşkömürü (briketlenmemiş), 3,15 milyon ton ile ham petrol ve 3,08 milyon ton ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yer aldı.

Uluslararası Trafik

Yurt dışına gönderilen yüklerde en fazla taşıma 17 milyon 276 bin 832 ton ile İtalya'ya yapıldı. İtalya'yı 13 milyon 518 bin 965 ton ile ABD ve 10 milyon 869 bin 420 ton ile Mısır takip etti. Türkiye'ye en fazla yük sağlayan ülkeler ise 101 milyon 562 bin 166 ton ile Rusya, 21 milyon 729 bin 680 ton ile ABD ve 14 milyon 354 bin 73 ton ile Mısır oldu.

Konteyner Verileri

Elleçlenen konteyner miktarı geçen yıla göre yüzde 3,5 artarak 14 milyon TEU seviyesine ulaştı. 2025'te en fazla konteyner elleçlemesi 3 milyon 428 bin 48 TEU ile Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı sınırlarında gerçekleştirildi; Ambarlı'yı 2 milyon 505 bin 678 TEU ile Kocaeli ve 2 milyon 138 bin 327 TEU ile Tekirdağ izledi.

Gelecek Beklentisi

Denizcilik sektörünün 2026 yılında da yeni rekorlar kırmasını beklediklerini ifade eden Uraloğlu, "Gemi insanı istihdamını odağa alan ve emniyetten ödün vermeyen stratejilerimizle dünya denizciliğinden çok daha büyük pay alarak ülkemizin refahını artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TÜRKİYE LİMANLARINDA 2025 YILINDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARININ CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTIĞINI AÇIKLADI. YÜZDE 4’LÜK ARTIŞLA 553 MİLYON 268 BİN 303 TON YÜK ELLEÇLENDİĞİNİ BELİRTEN URALOĞLU, KONTEYNER TAŞIMALARININ DA YÜZDE 3,5 ARTIŞLA 14 MİLYON TEU’YA ULAŞTIĞINI SÖYLEDİ.