Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'da 1620 konutluk TOKİ kurasına katıldı

Noter huzurunda yapılan kura ile hak sahipleri belirlendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün Bartın’da gerçekleştirilen 1620 konut için düzenlenen TOKİ kurasına katıldı. Kura, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda noter huzurunda yapıldı.

Programa; Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, kaymakamlar, kurum müdürleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve hak sahipleri katıldı.

Konuşmasında muhalefeti eleştiri siyaseti yapmakla suçlayan Bakan Tunç, kurada adı çıkmayanlara moral verdi ve şöyle dedi: ’Kurada çıkmayanlar üzülmesin burada çıkanlar inşallah bir an önce evine kavuşsun. Bütün temennimiz bu.’

Tunç, ayrıca deprem bölgesindeki yeniden yapılanma çalışmalarına dikkat çekerek, ’Bugün 500 bin sosyal konutu tüm Türkiye genelinde yapan daha 2 yıl, 3 yıl önce 6 Şubat depremleriyle dünya tarihinin en büyük sarsılan bir ülke ve on bir vilayeti yerle bir olan bir ülke ve o 11 vilayetteki 455 bin konutu iki buçuk yılda inşa eden şehirleri sadece konutlarıyla değil, mahalleleriyle, yollarıyla, kültür merkezleriyle, okullarıyla yeniden var eden bir Türkiye. Deprem bölgesini ayağa kaldırıp ve bütün ülke genelinde de bir Recep Tayyip Erdoğan var. Bir Murat Kurum var’ ifadelerini kullandı.

Tunç, Türkiye’de ayrım yapmadan eser siyaseti yaptıklarını belirterek, ’Biz sadece Türkiye’yi kalkınma anlamında altyapı üst yapı yatırımlarıyla değil aynı zamanda demokratik kalkınmasını da sağladık. Vesayetçi anlayışı, darbeci anlayışı ortadan kaldırdık milletimizi. Bartın’a üniversite kurmuşsak, Şırnağa’da kuracağız dedik. Zonguldak’ın Çaycuması’na havalanı yapmışsak, olacak dedik ve oldu. Hiçbir ayrım yapmadan her yeri eser yurdu, eser siyaseti yaptık. İşte onun için de 23 yıldan bu yana bu millet bizlerin çalışma azmi daha da güçlendiriyor’ diye konuştu.

Kura çekimi, başvuru yapan 17.643 kişi arasından yapıldı. Bakan Tunç’un butona basmasıyla başlayan çekimde, hak sahipleri şu şekilde belirlendi: 600 konut Bartın merkezde, 250 Kozcağız, 200 Amasra, 200 Ulus ve 250 Kumluca olmak üzere toplam 1620 konut.

Program sonunda yapılan açıklamada, bu kuranın tamamlanmasıyla birlikte Bartın’a bugüne kadar kazandırılan ve yapım aşamasında olan konutlarla birlikte toplamda yaklaşık 5 bin konuta ulaşılacağı belirtildi. Yetkililer, ihtiyaç oldukça çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

BAKAN TUNÇ BARTIN'DA ÇEKİLEN TOKİ KURASINDA KONUŞTU