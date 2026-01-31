Osman Aşkın Bak Iğdır Valiliği'ni Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Iğdır Valiliği'ni ziyaret ederek Vali M. Fırat Taşolar ile gençlik ve spor çalışmaları ve yatırımlarını görüştü.