Osman Aşkın Bak Iğdır Valiliği'ni Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Iğdır Valiliği'ni ziyaret ederek Vali M. Fırat Taşolar ile gençlik ve spor çalışmaları ve yatırımlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:36
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:36
Gençlik ve spor yatırımları ve çalışmalar masaya yatırıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bazı programlara katılmak üzere geldiği Iğdırda Iğdır Valiliğini ziyaret etti.

Ziyarette Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, kentte yürütülen gençlik ve spor çalışmaları hakkında Bakan Bak'a bilgi verdi.

Görüşmede, kentte hayata geçirilmesi planlanan gençlik ve spor yatırımları üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Osman Aşkın Bak, Iğdır'a yeni atanan Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'a yeni görevinde başarılar dileyerek, görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

