Abdülhamit Gül: 2026 Türkiye için Reform Yılı Olacak

AK Parti MYK Üyesi ve TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Yerel Basın İstişare Toplantısı'nda konuştu. Gül, Türkiye’nin iç ve dış politikadaki güncel gelişmeleri, reform sürecini ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Gül'ün açıklamaları

"2026 yılı Türkiye için reform yılı olacaktır." Gül, "2026, hem ekonomik hem de hukuki reformların milletimize doğrudan yansıdığı bir dönem olacak. Meclisimizin yasama faaliyetleriyle ve hükümetimizin atacağı adımlarla vatandaşlarımız için çok önemli hizmetler hayata geçirilecektir. 2026 yılında hem demokrasimizi hem özgürlükleri daha da güçlendirecek, milletimizin refahını artıracağız. Özgürlük artacak, sofradaki ekmek büyüyecek. Hukuk, ekonomi ve demokrasi alanlarında çok önemli bir reform yılını hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ile partililer katıldı.

