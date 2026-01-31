Abdülhamit Gül: 2026 Türkiye için Reform Yılı Olacak

AK Parti MYK Üyesi Abdülhamit Gül, Tekirdağ'da 2026'nın ekonomi, hukuk ve demokrasi alanında önemli reform yılı olacağını ve vatandaşlara doğrudan yansıyacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:04
Abdülhamit Gül: 2026 Türkiye için Reform Yılı Olacak

Abdülhamit Gül: 2026 Türkiye için Reform Yılı Olacak

AK Parti MYK Üyesi ve TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Yerel Basın İstişare Toplantısı'nda konuştu. Gül, Türkiye’nin iç ve dış politikadaki güncel gelişmeleri, reform sürecini ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Gül'ün açıklamaları

"2026 yılı Türkiye için reform yılı olacaktır." Gül, "2026, hem ekonomik hem de hukuki reformların milletimize doğrudan yansıdığı bir dönem olacak. Meclisimizin yasama faaliyetleriyle ve hükümetimizin atacağı adımlarla vatandaşlarımız için çok önemli hizmetler hayata geçirilecektir. 2026 yılında hem demokrasimizi hem özgürlükleri daha da güçlendirecek, milletimizin refahını artıracağız. Özgürlük artacak, sofradaki ekmek büyüyecek. Hukuk, ekonomi ve demokrasi alanlarında çok önemli bir reform yılını hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ile partililer katıldı.

AK PARTİ TEKİRDAĞ YEREL BASIN İSTİŞARE TOPLANTISI

AK PARTİ TEKİRDAĞ YEREL BASIN İSTİŞARE TOPLANTISI

AK PARTİ TEKİRDAĞ YEREL BASIN İSTİŞARE TOPLANTISI

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mette Frederiksen: "Grönland kırmızı çizgilerimiz tartışmaya açık değil"
2
Abdülhamit Gül: 2026 Türkiye için Reform Yılı Olacak
3
2025'te Limanlarda Rekor: Elleçlenen Yük 553 milyon 268 bin 303 Ton
4
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'da 1620 Konutluk TOKİ Kurasına Katıldı
5
Osman Aşkın Bak Iğdır Valiliği'ni Ziyaret Etti
6
Tamer Dağlı: Adana’daki selin nedeni altyapı eksikliği
7
Bakan Bayraktar: Gabar’da 'Terörsüz Türkiye' Fragmanını Gördük, 2021’de Petrol Keşfi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları