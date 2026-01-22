Mette Frederiksen: "Grönland kırmızı çizgilerimiz tartışmaya açık değil"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Grönland'ın statüsü ve transatlantik ilişkilerin ele alındığı gayriresmi AB Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamalarda, Danimarka'nın egemenliğine ilişkin net bir duruş sergiledi.

Frederiksen'in açıklamaları

Frederiksen, konuşmasına Grönland krizi sürecinde Danimarka'ya destek veren Avrupalı ülkelere teşekkür ederek başladı: "Grönland dahil Danimarka olarak Avrupa’nın dört bir yanından aldığımız destek için ne kadar minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum".

ABD ile Grönland konusunda müzakere seçeneğini ihtimal dışı bırakan Frederiksen, bir anlaşmanın Danimarka’nın egemenliğini ihlal edemeyeceğini belirtti. NATO'dan Arktik bölgesinde daha fazla varlık talep ettiklerini ifade ederek, "NATO’nun Grönland dahil olmak üzere Arktik bölgesinde daha fazla varlık göstermesine ihtiyacımız var" dedi.

Frederiksen ayrıca ikili ilişkiler bağlamında, "Danimarka ile ABD arasındaki ikili ilişkilerimizi, ABD ile daha geleneksel, siyasi ve diplomatik bir şekilde ele alabileceğiz" ifadesini kullandı.

Danimarka’nın Grönland üzerindeki egemenliğinin "kırmızı çizgileri" olduğuna vurgu yapan Frederiksen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kırmızı çizgilerimizi var ve bunların herkes tarafından bilindiğini düşünüyorum. Biz egemen bir devletiz. Bu konuda müzakere edemeyiz ama ABD ile konuşabileceğimiz şey, Arktik bölgesinde güvenliği nasıl güçlendireceğimiz olabilir".

Bir soru üzerine, Danimarka’nın sadece askeri üsler için dahi Grönland’da ABD’ye toprak verip vermeyeceği konusunda Frederiksen, "En başından söyledik, egemen bir devlet statümüz üzerinde tartışılamaz. Bu değiştirilemez. ABD ile güvenlik konusunda her zaman olduğu gibi birlikte çalışmaya hazırız" yanıtını verdi.

Konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Kırmızı çizgilerimiz tartışmaya açık değil. ABD ile uzun yıllardır çok yakın çalışıyoruz. Ancak bunu saygı çerçevesinde, birbirimizi tehdit etmeden yapmak zorundayız. Bu nedenle, demokrasi çerçevesinde ve müttefikler olarak nasıl iş birliği yaptığımız temelinde siyasi bir çözüm bulmayı umuyorum".

Almanya Başbakanı Merz: Transatlantik ittifak vazgeçilmez

Almanya Başbakanı Merz, zirve öncesinde yaptığı açıklamada Avrupa’nın transatlantik ittifakından vazgeçemeyeceğini belirterek, ABD ile ilişkilere büyük önem atfettiğini ifade etti. Merz, "Transatlantik ittifakından öylece vazgeçemeyiz. Bu ittifakı 75 yılı aşkın bir sürede inşa ettik. Avrupa ile ABD arasındaki ittifak, şimdiye kadar kurulmuş en başarılı siyasi ittifaktır" dedi.

Macron: Yeni tehditlere karşı tetikteyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Grönland ile ilgili gerilimin ardından ortamın nispeten yatışmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Macron, "Yine de son derece tetikte kalmayı sürdürüyoruz. Yeni tehditler olursa elimizdeki araçları kullanmaya hazırız" diye konuştu. Macron, son gelişmelerin Avrupa’nın birlik içinde ve kararlı olduğunda etkili olduğunu gösterdiğini vurguladı ve zirvenin Danimarka’ya destek mesajı vermeyi amaçladığını belirtti.

Kaja Kallas: Farklı senaryolara hazırlık

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, transatlantik ilişkilerin darbe aldığını ve AB'nin farklı senaryolara hazır olması gerektiğini söyledi: "Son açıklamalarla herkesin bir nebze rahatladığını düşünüyorum. Ancak bir yıllık dönem boyunca, yüksek düzeyde öngörülemez durumlara hazır olmamız gerektiğini gördük".

Kallas, ABD ve Avrupa arasındaki anlaşmazlıkların rakiplerin işine yaradığını belirterek, "Transatlantik ilişkiler, geçtiğimiz hafta kesinlikle büyük bir darbe aldı. Ancak bu bir yıl içinde ilişkilerin artık eskisi gibi olmadığını da öğrendik. Avrupa olarak 80 yıllık ilişkileri çöpe atma niyetimiz yok. Bunun için çalışmaya hazırız" dedi.

ABD Başkanı Trump’a yönelik bir soruya Kallas, "Verilmesi gereken sinyal güçtür. Gücümüz ise birlikten geliyor" şeklinde yanıt verdi.

Barış Kurulu'na ilişkin değerlendirmesinde ise Kallas, "Barış Kurulu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararında öngörülmüştü. Ancak bu 2027’ye kadar sınırlı bir süre içindi... Barış Kurulu’nun ise öngörüldüğü şekilde BM Güvenlik Konseyi kararları sınırları içinde kalmasını istiyoruz. Yani amaçlandığı gibi Gazze ile sınırlı tutulursa o zaman birlikte çalışabiliriz" ifadesini kullandı.

Miçotakis: Makul bir taviz için alan var

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Grönland konusunda makul bir taviz için alan bulunduğunu söyledi. Zirve öncesinde Trump’ın Davos’ta yaptığı açıklamaları olumlu karşıladıklarını belirten Miçotakis, "Danimarka ve Grönland’ın egemenliğine saygı gösterecek makul bir taviz arayışında bulunmak için alan bulunuyor" dedi. Ayrıca, "Zorlukların farkındayım ancak birlik içinde kalır ve kararlı ve yapıcı olursak bir çözüm bulunabileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

