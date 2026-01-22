MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık istifa etti

Kıbrıs fotoğrafı gündeme oturdu, istifa ve görevden alma açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, basında yer alan ve Kıbrıs’ta çekildiği öne sürülen bir fotoğrafın paylaşılmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Konuyla ilgili partiden de adım atıldı; MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yapılan açıklamayla Alıcık’ın görevden alındığını duyurdu.

Alıcık’ın açıklaması

Haluk Alıcık, "Kamuoyuna ve Aziz Teşkilatımıza" başlıklı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son iki haftadır şahsım hakkında kasıtlı biçimde çarpıtılarak servis edilen, gerçeği yansıtmayan haberler üzerinden Milliyetçi Hareket Partimizin kurumsal kimliğinin yıpratılmaya çalışıldığı açıkça görülmektedir. Bu süreçte; davamızın, teşkilat disiplininin ve partimizin itibarının şahsımdan daha kıymetli olduğu bilinciyle, yol ve dava arkadaşlarımla yaptığım kapsamlı istişareler neticesinde; 6 yıldır büyük bir onur, sorumluluk ve gururla yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanlığı görevimden istifa etme kararı almış bulunmaktayım. Bu karar; ne bir geri duruşun ne de bir vazgeçişin ifadesidir. Aksine, partimizin adının hiçbir tartışmanın, hiçbir algı operasyonunun gölgesinde kalmaması adına alınmış bilinçli ve sorumluluk sahibi bir duruştur. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Bilge Liderimizin çizdiği istikamette, Milliyetçi Hareket Partimizin ve aziz teşkilatımızın emrinde, davamıza sadakatle hizmet etmeye devam edeceğim"

Semih Yalçın’dan görevden alma açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın İl Başkanının görevden alınması hakkında" başlığıyla şu ifadeleri paylaştı:

"Başta medyadaki tellal ve borazanı Halk TV olmak üzere CHP yanlısı medya tarafından yapılan maksatlı yayınlar üzerine MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, tarafımızdan görevden alınmıştır. MHP, teşkilatlarında ve öteki kadrolarında görev alan isimlerin karakterleri ve icraatıyla ilgili hiçbir spekülasyona izin vermez ve vermeyecektir. MHP’nin gösterdiği hassasiyet ve onurlu duruşun aynısını, yargılanan ve haklarında onlarca iddia ortaya atılmış olan belediye başkanları konusunda da CHP’den bekliyoruz. Buyursunlar. Bakalım, CHP aynı namuslu tavrı sergileyebilecek mi?"

Gelişme haberimizle güncellenecektir.

