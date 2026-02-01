Destici: Deprem Bölgeleri Ayağa Kalkıyor, Devletimiz Güçlüdür

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Olağan İl Kongresi’nde deprem çalışmaları, terörle mücadele, dış politika ve aile politikaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Şehitler ve deprem çalışmaları

Konuşmasına depremde ve terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitleri anarak başlayan Destici, Malatya Mezarlığı’nda deprem şehitlerini ziyaret ettiklerini söyledi. Destici, "Her bir kaybın ayrı bir hikayesi, ayrı bir acısı var. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

BBP olarak depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarını vurgulayan Destici, Alperen Arama Kurtarma ekiplerinin AFAD, Kızılay ve diğer kurumlarla birlikte çalıştığını belirtti. Deprem bölgelerinde devletin büyük bir toparlanma süreci yürüttüğünü söyleyen Destici, "Kısa sürede yüz binlerce konut yapıldı. Eksikler olabilir ama esas olan şehirlerimizin büyük ölçüde ayağa kaldırılmış olmasıdır" diye konuştu.

Ekonomik yük ve devletin gücü

Depremin ülkeye ağır bir ekonomik yük getirdiğine dikkat çeken Destici, bölge için 100 milyar doların üzerinde bir bütçe ayrıldığını belirtti ve "Bu, her devletin altından kalkabileceği bir yük değildir. Devletimiz güçlüdür" dedi.

Terörle mücadele

Terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmesinde Destici, PKK ve uzantılarının Kürt vatandaşları temsil etmediğini vurguladı. Bu mücadeleye ilişkin harcamalara değinerek, "Terörle mücadeleye 40 yılda yaklaşık 2 trilyon dolar harcandığını" söyledi.

Destici, örgütlerin dış bağlantılarına işaret ederek, "Bu örgütler ABD ve İsrail’in taşeronudur. Türkiye, sınırlarında bir terör devletine asla izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Dış politika, Gazze ve savunma

Gazze’de yaşananlara da değinen Destici, İsrail’i sert sözlerle eleştirirken uluslararası kuruluşların çifte standart uyguladığını öne sürdü. Türkiye’nin güçlü olması gerektiğini vurgulayan Destici, savunma sanayii yatırımlarının önemine dikkat çekti.

Aile ve kadın politikaları

Aile yapısının korunmasına ilişkin önerilerini yineleyen Destici, kadın hastaneleri ve kadın üniversiteleri kurulması çağrısında bulundu. Kadınların ailelerine daha fazla vakit ayırabilmesi için çalışma saatlerine yönelik düzenlemeler gerektiğini savunan Destici, ev hanımlarına maddi destek verilmesini teklif etti.

Kongre kapanışı

Konuşmasının sonunda yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyen Destici, kongrede görev alan partililere teşekkür etti. Sözlerini, "Büyük Birlik Partisi sadece bir siyasi parti değil, bir dava hareketidir" diye tamamladı.

