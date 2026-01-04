DOLAR
ABD Venezuela'ya Petrol Karantinasını Sürdürecek: Marco Rubio'nun Açıklamaları

Marco Rubio, Maduro sonrası yeni yönetime baskı için Venezuela'ya uygulanan petrol karantinasının ve deniz konuşlanmasının sürdürüleceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 20:28
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 20:28
ABD Venezuela'ya Petrol Karantinasını Sürdürecek: Marco Rubio'nun Açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro sonrası yeni liderlere baskı kurmak amacıyla uygulanan petrol karantinasının devam edeceğini açıkladı.

Rubio'nun karantina ve yaptırım açıklamaları

Rubio, ABD basınına verdiği demeçte rejimin ana dayanağının petrol gelirleri olduğunu vurgulayarak, "Rejimin dayandığı şeyin anahtarı, petrolün beslediği ekonomidir. Ve şu anda petrol endüstrisi geri kalmış durumda. Çok fazla yardıma ve çalışmaya ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Rubio, petrol gelirlerinin halka ulaşmadığını ve "Tamamı, en tepedeki insanlar tarafından çalınıyor." diyerek, bu nedenle uygulanan karantinanın petrol sevkiyatlarına yönelik yaptırımları kapsadığını belirtti. "Bu uygulamanın ABD’nin elindeki son derece büyük bir baskı kozu olduğunu" söyledi.

Rubio sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu Venezuela halkı için daha iyi bir gelecek oluşturacak değişiklikler görülene kadar yürürlükte kalmaya devam edecek. Başkan’ın bunu söylerken işaret ettiği ‘kontrol’ bu türden bir kontroldür. Bu karantinayı sürdürüyoruz ve değişiklikler olmasını bekliyoruz."

Hedefler ve beklenen değişiklikler

Rubio, karantinanın amacını yalnızca petrol endüstrisinin halk yararına işletilmesiyle sınırlı görmediklerini, aynı zamanda şu hedeflerin de kapsandığını belirtti: uyuşturucu kaçakçılığının durdurulması, çete sorunlarının ortadan kaldırılması, FARC ve ELN’nin dışarı atılması ve bölgedeki aktörlerle ilişkilerin kesilmesi, örneğin Hizbullah ve İran ile yakınlaşmanın sonlandırılması.

Askeri seçenekler ve anayasal çerçeve

CBS News ile konuşan Rubio, bu adımların "ABD askerinin sahada olması" anlamına gelmediğini, daha çok yaptırım ve baskı politikalarıyla ilgili olduğunu belirtti. ABD’nin işgal edip etmeyeceği sorusuna, "Başkan, her konuda ve bu meselelerin tamamında her zaman seçeneklerini saklı tutar. ABD Anayasası çerçevesinde ülkeye yönelik yakın ve acil tehditlere karşı harekete geçme yetkisine ve hakkına sahiptir" yanıtını verdi.

Deniz konuşlanması ve baskı kapasitesi

Rubio, "ABD’nin modern tarihin en büyük deniz konuşlanmalarından birini gerçekleştirdiğini" belirterek, bu konuşlanmanın sadece uyuşturucu teknelerini değil, yaptırıma tabi gemileri durdurabileceğini ve rejimin gelir akışının bir kısmını fiilen felç edebileceğini söyledi. "Bu yüzden, yürürlükte kalmaya devam edecektir" dedi.

Rubio ayrıca, "Şu anda gördüğünüz şey, bundan sonra ne olacağı konusunda muazzam bir baskı gücü uygulamamıza imkan tanıyan bir petrol karantinasıdır" ifadelerini kullandı.

Tutuklamalar ve operasyonel zorluklar

Operasyonda neden diğer bazı isimlerin hemen tutuklanmadığı sorusuna Rubio, "Gidip herkesi bir anda toplamak mümkün değil. Gidersiniz ve alırsınız ama beş kişiyi birden girip toplayamazsınız. En öncelikli hedefi aldık. Listedeki bir numaralı kişi ve ülkenin başkanı olduğunu iddia eden adamı aldık ve eşiyle birlikte tutuklandı" şeklinde cevap verdi.

Operasyonun zorluklarına da değinen Rubio, "Ülkenin en büyük askeri üssünün ortasına helikopter indirmek kolay değil. Kendisi bir askeri üste yaşıyordu. Üç dakika içinde indirme yapmak, kapısını kırmak, onu almak, kelepçelemek, haklarını okumak, helikoptere bindirip ülkeden çıkarmak ve bunların tamamını tek bir ABD’liyi ya da herhangi bir ABD varlığını kaybetmeden yapmak kolay bir görev değil" ifadelerini kullandı.

Delcy Rodriguez ve gelecekteki ilişki değerlendirmesi

Rubio, Başkan Trump’ın yemin ederek göreve başladığını söylediği Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez ile ilgili medya sorularına doğrudan yanıt vermediğini, bu tür konuların "olgun devlet adamlığı gerektiren hassas ve karmaşık meseleler" olduğunu belirtti. Ancak geçmişte meşru olmasa bile fiilen iş başında olan kişilerle çalışılamadığını, bundan sonra yapılacak değerlendirmenin bu kişilerin bundan sonra ne yaptıklarına göre yapılacağını vurguladı: "İnsanlar hakkında değerlendirmelerimizi yapacağız. Biz değerlendirmeyi... bundan sonra ne yaptıklarına göre yapacağız. Yani göreceğiz."

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

