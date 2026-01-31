Bakan Göktaş: Evlatlarımızı Dijital Dünyada Yalnız Bırakamayız

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, dijital farkındalığın ailede başladığını vurgulayarak çocukları dijital risklere karşı koruma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 20:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 20:23
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dijital güvenlik ve aile sorumluluğuna dikkat çekti.

Dijital farkındalık, ailede başlıyor. Çocuklarımız bizi rol model olarak görüyor. Kendi alışkanlıklarımızı değiştirmeden onları olası tehlikelerden korumamız mümkün değil. Ekranla sınırlı sandığımız pek çok şey artık gündelik yaşantımızın tam merkezinde.

Göktaş, paylaşımında ayrıca şu uyarılarda bulundu: Çocuklarımız dijital mecralarda karşılaştıkları risklerle, ne yazık ki gerçek hayatta da temas ediyor. Evlatlarımızı ekranın ardındaki uçsuz bucaksız dünyada yalnız bırakamayız. Nasıl evimizin kapısını kilitliyorsak, dijital dünyanın da güvenli bir anahtarı olduğunu unutmamalıyız.

Çocuklarımıza daha güvenli, daha bilinçli bir geleceği ancak hep beraber bırakabiliriz.

