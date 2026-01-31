Bakan Kacır Kahramanmaraş’ta SOGEP proje imza törenine katıldı

Bakan Kacır Kahramanmaraş’ta SOGEP Proje İmza Törenine Katıldı

DOĞAKA destekli projeler valilik toplantı salonunda imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş’ta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından düzenlenen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) proje imza törenine katıldı.

Bakan Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere kente gelerek Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti. Valilik önünde Vali Mükerrem Ünlüer tarafından karşılanan Kacır, şeref defterini imzalayarak kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende, SOGEP kapsamında hazırlanan Afşin Engelsiz Nefes Evi ile Onikişubat Kadın Emeği Çarşısı projelerinin protokolleri imzalandı. İmzalar, DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu ile Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş arasında atıldı.

İmza törenine, Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, milletvekilleri ve ilgili kurum ile kuruluşların temsilcileri katıldı.

