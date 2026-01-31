Bakan Kacır Kahramanmaraş’ta SOGEP proje imza törenine katıldı

Bakan Mehmet Fatih Kacır, DOĞAKA'nın SOGEP kapsamında Afşin Engelsiz Nefes Evi ve Onikişubat Kadın Emeği Çarşısı projelerinin imza törenine katıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 19:39
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 19:39
DOĞAKA destekli projeler valilik toplantı salonunda imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş’ta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından düzenlenen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) proje imza törenine katıldı.

Bakan Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere kente gelerek Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti. Valilik önünde Vali Mükerrem Ünlüer tarafından karşılanan Kacır, şeref defterini imzalayarak kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende, SOGEP kapsamında hazırlanan Afşin Engelsiz Nefes Evi ile Onikişubat Kadın Emeği Çarşısı projelerinin protokolleri imzalandı. İmzalar, DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu ile Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş arasında atıldı.

İmza törenine, Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, milletvekilleri ve ilgili kurum ile kuruluşların temsilcileri katıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları