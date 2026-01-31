Tamer Dağlı: Adana’daki selin nedeni altyapı eksikliği

Tamer Dağlı, Adana’daki sel ve su baskınlarını altyapı eksikliğine bağlayarak Adana Büyükşehir Belediyesi’ni ihmalle suçladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:14
"Belediyecilik sosyal medya paylaşımıyla değil, altyapı yatırımıyla yapılır"

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Adana’da son yağışların ardından yaşanan sel ve su baskınlarını değerlendirdi.

Dağlı, Adana’da yaşanan olumsuzlukların tesadüf ya da doğa olayı olarak açıklanamayacak bir noktaya geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Aynı cadde, aynı kavşaklar ve aynı mahallelerde her yağmurda tekrar eden manzara; Adana Büyükşehir Belediyesi’nin görevini yapmadığının açık göstergesidir. Bu şehirde sorun yağmur değil, beceriksizliktir. Yıllardır altyapıya yatırım yapmayan, yağmur suyu hatlarını yenilemeyen, riskli bölgeleri bile bile görmezden gelen bir yerel yönetim anlayışı Adana’yı her yağmurda felakete sürüklemektedir" diye konuştu.

Dağlı, her sel sonrası aynı açıklamaların yapıldığını ancak kalıcı bir çözüm veya sorumluluk üstlenen bir yönetim iradesi görülmediğini vurguladı:

"Her seferinde ‘olağanüstü yağış’ deniliyor. Peki bu yağışlar Adana’ya yeni mi yağıyor? Aynı yağmur başka şehirlerde sele dönüşmüyorsa, burada sorun yönetimdedir. Vatandaşın canı ve malı hiçe sayılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Hükümetin Adana için sağladığı imkanların yerel yönetim tarafından etkisiz ve yanlış önceliklerle kullanıldığını belirten Dağlı, belediyenin asli görevlerini bırakıp algı yönetimiyle günü kurtarmaya çalıştığını söyledi.

"Belediyecilik sosyal medya paylaşımıyla değil, altyapı yatırımıyla yapılır. Adana’nın yıllardır çözülmeyen bu sorunu, ihmalkarlığın ve plansızlığın doğrudan sonucudur. Bu tablonun siyasi ve idari sorumlusu Adana Büyükşehir Belediyesi’dir" dedi.

AK Parti Adana İl Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Dağlı, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve yerel yönetime çağrıda bulundu:

"Adana sahipsiz değildir. Vatandaşımızın yaşadığı mağduriyetin üzeri örtülemez. Sorumlular hesap vermeli, bu şehir artık ihmale kurban edilmemelidir".

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

