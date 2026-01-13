Ahmet Akın'dan 'AK Parti'ye geçiyor' iddialarına net yanıt: 'Balıkesir benim ailem'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, meclis konuşmasında AK Parti'ye geçeceği iddialarını reddetti; CHP'li olduğunu ve 'Balıkesir benim ailem' dedi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:45
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:13
Mecliste açıklama: İddialara son noktayı koydu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmayla AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara cevap verdi.

Genel siyasi tartışmalara vaktim yok. Olmayan gündemlerle uğraşmaya hiç vaktim yok. Tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum; istişare ediyoruz, konuşuyoruz. Ancak şunu özellikle söylemek isterim: Bugüne kadar hiç kimseye ’hangi partiye oy verdin’ diye sormadım. Tek bir soru sordum: Size nasıl yardımcı olabilirim? Bunu yürekten söylüyorum. Mensubu olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu çok nettir. Ancak Balıkesir’de yaşayan herkes benim ailemdir. ’Balıkesir benim ailem’ sözünü yeni söylemiyorum; bunu 14 yıldır söylüyorum. Çünkü aile her şeydir. Bu tartışmaları uzatmanın bir anlamı yok. Gelin bunları bitirelim ve Balıkesir’e, halkımıza odaklanalım.

Akın sözlerine şu ifadelerle devam etti:

Ben ilk kez umreye gitmedim; inşallah tekrar da giderim. Kimliğim, duruşum bellidir. Milletvekili olduğum dönemde nasılsam bugün de aynıyım. Değişen hiçbir şey yok. Ancak birilerinin ibadeti bile siyasete alet edecek kadar pervasız davranmasını içime sindiremiyorum. Devlet terbiyesi gereği; bakanlarımızı da, Cumhurbaşkanımızı da karşılarım. Siyasi partilerle istişare ederim. AK Parti, MHP, İYİ Parti fark etmeksizin herkesle görüşürüm. Hizmette partizanlığı reddediyorum. Hizmette partizanlık olmaz. Ben Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Seçilirken her kesimden destek aldım. AK Parti seçmeninden, MHP seçmeninden, İYİ Parti’den, Saadet’ten, Zafer’den, Yeniden Refah’tan ve elbette CHP’den. Bununla gurur duyuyorum. Çünkü ben zoru seçtim. Ben Kuvayı Milliyeciyim. Balıkesir, Kuvayı Milliye’nin başkentidir. Bu ruhu hem kendimde hem kentimde yaşatmak istiyorum. Birlikteliği sağlamak, benim için en büyük onur ve mutluluktur.

Akın, konuşmasında partiler üstü hizmete vurgu yaparak Balıkesir için birlik ve hizmet odaklı siyaset çağrısını yineledi.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

