MHP'li Feti Yıldız: Kayyum yerine belediye meclisi seçimi daha uygun

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM'de yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamındaki çalışmalar ve kayyum uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda temsil edilen grup koordinatörleri ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasında yapılacak toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Komisyon çalışmaları ve rapor süreci

Raporun sonuna geldiklerini belirten Yıldız, çalışmaların seyri hakkında şunları söyledi:

"Bundan sonra bir toplantı daha yaparız. Sonra müşterek rapor çıkar. Başlıklar tespit edildi. Sayısının pek bir önemi yok. Konuşurken azalır çoğalır. Görüşmeler sonrası gelişmelere bağlı olarak başlıklar değişir"

Kayyum uygulamasına bakış

Ortak raporda kayyum uygulamalarına ilişkin bir maddenin olup olmadığına dair soruya Yıldız, partiler arasındaki farklı yaklaşımlara işaret ederek yanıt verdi. Yıldız, bazı partilerin kayyum meselesini ana raporda dile getirdiğini, ancak CHP’nin sunduğu raporda bu konuya yer verilmediğini aktardı ve görüşünü şu sözlerle özetledi:

"Bize göre kayyum bazen şart olur. İşlenen suça göre şart olur. Eğer kayyum uygulaması bir zorunluluk hali değilse bunu merkezin yapması yerine yeni yöneticilerin bağlı olduğu belediye meclisinde seçilmesi en azından halk iradesinin muhafazası bakımından daha uygun diye düşünüyoruz. Kayyum uygulamaları tedbirdir. Davanın başından sonuna kadar uygulanıyor ama şartlar değiştiğinde kaldırılması lazım."

Yıldız, uygulamanın bazı örneklerde amacını aştığını vurgulayarak, Genel Başkanlarının "İki Ahmet" diye tabir ettiği Ahmet Türk ve Ahmet Özer ile ilgili duruşmaların ve davaların seyri ışığında göreve iadelerinin önünde engel görmediklerini belirtti:

"Mesela Genel Başkanımızın ‘İki Ahmet’ diye tabir ettiği Ahmet Türk ve Ahmet Özer’in duruşmaları davalarının seyri içinde bulunduğumuz atmosfer ve komisyonumuzun amacı ile birleştirildiği zaman aslında çok taşkın ve amacını da aşmış bir uygulama olduğu da görülür. Ahmet Özer ve Ahmet Türk’ün göreve iadesi için bizce bir sıkıntı yok"

Umut Hakkı ve infaz düzenlemesi

Yıldız, "Umut Hakkı"nın partisinin raporunda yer aldığını ifade etti ve ortak raporda bulunup bulunmadığının toplantı sonrası netleşeceğini söyledi:

"Ancak ortak raporda var mı yok mu bilmiyoruz. Konuşma sonrası çıkar"

Ayrıca Yıldız, infaz düzenlemeleri konusunda da açıklama yaparak, yeniden bir infaz yasası hazırlanması gerektiğini savundu ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeniden infaz yasası kanunu çıkarılsın diyorum, sıfırdan diyorum. Anlaşılsın diye sıfırdan diyorum bunu bazı arkadaşlar yanlış anlatıyor. Sanki bunu 12. Yargı Paketi içerisinde infaz maddesi var gibi anlatıyorlar biraz daha dikkatli olsalar sevinirim"

