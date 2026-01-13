RTÜK Başkanı Daniş: Medya ve Dijitalleşme Ailenin Korunmasında Kritik Rol Oynuyor

RTÜK Başkanı Daniş: Medya ve dijitalleşme, ailenin korunmasında kritik

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı'nda, kurumun yürüttüğü denetim, düzenleme ve proje çalışmalarını kapsamlı şekilde aktardı. Toplantı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ile eylem planında görevli kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının amacı ve katılımcılar

Toplantıda, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi; kamu kurum ve kuruluşları aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini paylaştı. Açış konuşmasını yapan Mahinur Özdemir Göktaş, aile yapısının toplumsal sürdürülebilirlik açısından önemine vurgu yaparak çalışmalara bütüncül yaklaşım sözü verdi.

RTÜK'ün rolü ve bakış açısı

Toplantıda konuşan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş şu ifadeleri kullandı: "RTÜK olarak bu sürecin, özellikle medya, dijitalleşme ve aile yapısı ekseninde en kritik paydaşlarından biri olduğumuzun bilinciyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz".

Daniş, medyanın dijitalleşme çağında aile yapısını, çocukların gelişimini ve toplumsal değerleri doğrudan etkileyen güçlü bir belirleyici hâline geldiğini belirterek RTÜK'ün yaklaşımını şöyle özetledi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesiyle hayata geçirilen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı, bizlere yalnızca kurumsal bir yol haritası değil; aynı zamanda toplumsal sorumluluğumuzu da açık bir şekilde ortaya koymaktadır. RTÜK olarak bu sürecin, özellikle medya, dijitalleşme ve aile yapısı ekseninde en kritik paydaşlarından biri olduğumuzun bilinciyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Eğitim, medya okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme

Daniş, RTÜK'ün yasaklayıcı değil, yönlendirici; cezalandırıcı değil, bilinçlendirici bir denetim anlayışı benimsediğini aktardı. "Son beş yılda; 400’ün üzerinde ebeveyn eğitimi gerçekleştirdik, çok sayıda kamu kurumunda medya okuryazarlığı eğitimleri verdik, Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı başta olmak üzere çeşitli kurumsal eğitim portallarına medya okuryazarlığı modüllerini entegre ettik." dedi.

RTÜK Medya Akademisi kapsamında çocuklara, ebeveynlere, gençlere, yaşlılara ve influencerlara yönelik yaş gruplarına göre kategorize edilmiş, erişilebilir, engelsiz ve sürekli eğitim modelleri geliştirildi. Medya ve teknolojinin bilinçli kullanımı, dijital bağımlılıkların azaltılması, yaşlıların teknolojiyi öğrenmesi ve dijital hizmetlere erişimin sağlanması amacıyla yaşam boyu öğrenme programları oluşturuldu; ekran bağımlılığı, sağlıklı medya kullanım süreleri ve dijital riskler eğitimlerin temel başlıkları olarak belirlendi.

Denetim araçları ve çocukların korunması

Daniş, 6112 sayılı Kanun çerçevesinde çocukların ve gençlerin korunmasının RTÜK'ün en hassas alanlarından biri olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda Akıllı İşaretler (Koruyucu Sembol) Sisteminin hem geleneksel yayınlarda hem de dijital platformlarda zorunlu tutulduğunu, dijital platformlarda ebeveyn kontrolü, çocuk profili ve içerik filtreleme uygulamalarının yakından takip edildiğini belirtti. Ayrıca "İyi Uykular Çocuklar" uygulamasıyla çocukların geç saatlerde zararlı içeriklere maruz kalmasının önüne geçildiğini ve çocuk programlarında sağlıksız gıda reklamlarına ciddi sınırlamalar getirildiğini aktardı.

Şikâyetler, yaptırımlar ve teşvikler

RTÜK'e son beş yılda ulaşan şikâyetlerin yaklaşık yüzde 60'ının genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması başlığında olduğunu belirten Daniş, en çok şikâyet edilen program türünün dizi-filmler olduğunu ifade etti. Daniş, "2024-2025 döneminde yalnızca aile, çocuk ve gençleri ilgilendiren içerikler nedeniyle 70 müeyyide kararı alındı. İnternet ortamında yayın yapan platformlar da etkin şekilde denetlenmiş; çocuklar için zararlı içerikler kataloglardan çıkarılmıştır" dedi.

RTÜK'ün yalnızca yaptırım uygulayan bir kurum olmadığını vurgulayan Daniş, iyi, doğru ve sorumlu içeriği teşvik ettiklerini belirtti. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 2025 yılından itibaren hayata geçirilen Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri'nin aile değerlerini güçlendiren ve çocukların sağlıklı gelişimini destekleyen yapımların artmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Kapanış ve teşekkür

Konuşmasının sonunda Daniş, aileyi korumanın yalnızca sosyal politikaların değil, medya politikalarının da merkezinde yer alması gerektiğini vurguladı ve RTÜK'ün güçlü mevzuat, etkin denetim, yaygın eğitim, teşvik edici uygulamalar ve kurumlar arası güçlü iş birliği anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Toplantının aileler ve çocuklar için hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulunan Daniş, kurul çalışmalarına katkı sunan tüm Bakanlara ve kurum temsilcilerine teşekkür etti.

