DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

AK Parti Bilecik’te üye sayısı 27 bin 984’e yükseldi

AK Parti Bilecik’te üye sayısı 27 bin 984’e çıktı; son 1 yılda 3 bin 700 yeni üye kazandı, ülke genelinde parti 11 milyon 543 bin üyeye ulaştı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:18
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:21
AK Parti Bilecik’te üye sayısı 27 bin 984’e yükseldi

AK Parti Bilecik’te üye sayısı 27 bin 984’e yükseldi

Yıldırım: Son bir yılda 3 bin 700 yeni üye

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, parti binasında kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yıldırım, Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2025 tarihinde açıklanan Siyasi Parti Üye Sayıları neticesinde partilerinin 11 milyon 543 bin üyeye ulaşarak yeni bir rekora imza attığını söyledi.

AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış; talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti’yi Türkiye’nin en geniş tabanlı siyasi hareketi hâline getirmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil; milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil; bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır.

Yıldırım, AK Parti’nin farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, ‘Biz Büyük Bir Aileyiz’ anlayışıyla yoluna devam eden güçlü bir siyasi hareket olduğunu vurguladı. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen AK Parti’nin, bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Üye sayımız 27 bin 984’e ulaştı

Yıldırım konuşmasının devamında, Bilecik’te il kongresi sonrası 3 bin 700 yeni üyemizi partimize kazandırdık. Böylece ilimizdeki üye sayımız 27 bin 984’e ulaştı. Bu başarı, teşkilatlarımızın gayreti, üyelerimizin fedakârlığı ve milletimizin desteği sayesinde mümkün oldu ifadelerini kullandı.

AK PARTİ BİLECİK İL BAŞKANI SERKAN YILDIRIM, BİLECİK'TE ÜYE SAYILARININ 27 BİN 984'E ULAŞTIĞINI VE...

AK PARTİ BİLECİK İL BAŞKANI SERKAN YILDIRIM, BİLECİK'TE ÜYE SAYILARININ 27 BİN 984'E ULAŞTIĞINI VE SON 1 YILDA 3 BİN 700 YENİ ÜYE KAZANDIKLARINI SÖYLEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Erzurum: Üye Sayısı 128.427'ye Ulaştı
2
AK Parti Adana’da üye sayısı 328 bin 629’a yükseldi
3
AK Parti Bilecik’te üye sayısı 27 bin 984’e yükseldi
4
Okandan: AK Parti Üye Sayısı 11 milyon 543 bin 301’e Ulaştı — 'Milletle İç İçe Siyaset'
5
Mehmet Köse: Chery ve MKE yatırımlarında gerileme yok, süreç devam ediyor
6
KONYARAY Banliyö Hattı’nda Ray Birleştirme Kaynağı Töreni
7
Denizli'de AK Parti üye sayısı 131 bin 917’ye ulaştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları