AK Parti Bilecik’te üye sayısı 27 bin 984’e yükseldi

Yıldırım: Son bir yılda 3 bin 700 yeni üye

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, parti binasında kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yıldırım, Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2025 tarihinde açıklanan Siyasi Parti Üye Sayıları neticesinde partilerinin 11 milyon 543 bin üyeye ulaşarak yeni bir rekora imza attığını söyledi.

AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış; talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti’yi Türkiye’nin en geniş tabanlı siyasi hareketi hâline getirmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil; milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil; bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır.

Yıldırım, AK Parti’nin farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, ‘Biz Büyük Bir Aileyiz’ anlayışıyla yoluna devam eden güçlü bir siyasi hareket olduğunu vurguladı. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen AK Parti’nin, bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Üye sayımız 27 bin 984’e ulaştı

Yıldırım konuşmasının devamında, Bilecik’te il kongresi sonrası 3 bin 700 yeni üyemizi partimize kazandırdık. Böylece ilimizdeki üye sayımız 27 bin 984’e ulaştı. Bu başarı, teşkilatlarımızın gayreti, üyelerimizin fedakârlığı ve milletimizin desteği sayesinde mümkün oldu ifadelerini kullandı.

