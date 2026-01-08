Cengiz Arslan’a '2025 Yılının En Başarılı İlçe Belediye Başkanı' Ödülü — Çameli Cittaslow ile Dünya Sahnesinde

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından '2025 Yılının En Başarılı İlçe Belediye Başkanı' seçildi; ödül 07 Ocak 2026'da Muğla'da verildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:20
Çameli’yi Cittaslow statüsüyle dünyaya taşıyan vizyon ödülle taçlandı

Denizli’nin Çameli ilçesinde gerçekleştirdiği vizyon projeler ve yerel kalkınma hamleleriyle adından söz ettiren Belediye Başkanı Cengiz Arslan’a, '2025 Yılının En Başarılı İlçe Belediye Başkanı' ödülü törenle takdim edildi.

Çameli ilçesini dünyanın 306’ncı, Türkiye’nin ise 27’nci Sakin Şehri (Cittaslow) yapan ve hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla dikkat çeken Başkan Arslan, Ege Gazeteciler Federasyonu üyeleri tarafından bu anlamlı ödüle layık görüldü.

Ödül töreni ve katılımcılar

Başkan Arslan’a verilen ödül, Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Salonu'nda düzenlenen törende takdim edildi. Ödül, 07 Ocak 2026 Çarşamba günü Muğla’da gerçekleştirilen görkemli bir organizasyonla sahibine verildi. Saat 15.00'te başlayan törene basın mensupları, yerel yöneticiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Arslan'ın mesajı

Ödül takdiminin ardından konuşan Başkan Cengiz Arslan, başarının bir ekip işi olduğunu vurguladı. Arslan, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Ege Gazeteciler Federasyonu’nun şahsımıza göstermiş oldukları incelikten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu ödülü Cengiz Arslan olarak alıyorum ama yapılan tüm çalışmalar Çameli ve Denizli içindir. Mesai arkadaşlarımız ve paydaşlarımızla birlikte başardık. Bu ödülü Çameli ilçemize adıyorum."

Arslan, ilçenin tanıtımı için büyük hedefleri olduğunu belirterek, Denizli’nin tek sakin şehri unvanına sahip Çameli'yi dünya markası yapma kararlılığını vurguladı. Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve doğa sporları etkinlikleriyle Çameli’nin adını uluslararası düzeyde duyurduklarını ifade eden Arslan, 2026 yılında da uluslararası etkinliklere hız kesmeden devam edeceklerini ve Çameli ismini küresel ölçekte markalaştıracaklarını müjdeledi.

Başkan Arslan açıklamasını, "Bizi bu ödüle layık gören cemiyetimize şükranlarımı sunuyorum," sözleriyle tamamladı.

