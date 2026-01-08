Nazilli Kahveciler Odası’nda Birol Şenkal güven tazeledi

Nazilli Kahveciler Esnaf Odası’nın tek adayla gittiği genel kurulda Başkan Birol Şenkal, 293 oyla yeniden seçildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 08:38
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 08:38
Nazilli Kahveciler Odası’nda Birol Şenkal güven tazeledi

Nazilli Kahveciler Odası’nda Birol Şenkal güven tazeledi

Olağan genel kurul Hangar Restaurant-Cafe’de yapıldı

Nazilli Kahveciler Esnaf Odası’nın tek adayla gittiği olağan genel kurulda mevcut Başkan Birol Şenkal, güven tazeledi.

Olağan Genel Kurul, Nazilli Belediyesi iştiraklerinden Hangar Restaurant-Cafe'de gerçekleştirildi. Üç dönemdir oda başkanlığı görevini yürüten Şenkal, tek aday olarak katıldığı kongrede geniş katılımla yer aldı. Genel kurul öncesinde Başkan Şenkal, üyelere ve konuklara keşkek ikramında bulundu.

Toplam 723 üyeye sahip odada yapılan kongreye 293 üye katılarak oy kullandı. Genel kurula Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Genel Başkanı Murat Ağaoğlu, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren ile ilçedeki çeşitli esnaf odalarının başkanları ve çok sayıda üye katıldı.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda faaliyet ve denetim raporları ibra edildi, mali tablo ile tahmini bütçe üyelerin onayına sunuldu. Kongre sonunda kullanılan 293 oy ile Başkan Şenkal yeniden güvenoyu aldı.

Teşekkür konuşmasında Birol Şenkal, 12 yıldır sürdürdüğü başkanlık dönemine değinerek, göreve geldiklerinde odanın zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Şenkal, "Görevi devraldığımızda odamızın durumu iyi değildi. Kirada olan bir yapıdan bugün iki mülke sahip bir odaya ulaştık. Hizmet araçlarımızı kazandırdık. Üyelerimizin her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğim" dedi.

Yapılan oylama sonucunda 293 oyla Birol Şenkal yeniden başkan seçilirken, yönetim kurulunda Mustafa Ali Uçar, Mehmet Güler, Haydar Kırbaş, Veysel İşlek, Behçet Üney ve Memduh Kocaman yer aldı.

NAZİLLİ KAHVECİLER ODASI'NDA ŞENKAL GÜVEN TAZELEDİ

NAZİLLİ KAHVECİLER ODASI'NDA ŞENKAL GÜVEN TAZELEDİ

NAZİLLİ KAHVECİLER ODASI'NDA ŞENKAL GÜVEN TAZELEDİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cengiz Arslan’a '2025 Yılının En Başarılı İlçe Belediye Başkanı' Ödülü — Çameli Cittaslow ile Dünya Sahnesinde
2
Nazilli Kahveciler Odası’nda Birol Şenkal güven tazeledi
3
Leavitt: El Konulan Rus Tankeri 'Vatansız' Sayıldı — Sahte Bayrak İddiası
4
Suriye Hükümeti: Halep’te Vatandaşların Korunması Devletin Münhasır Sorumluluğudur
5
ABD’den Venezuela için 3 Aşamalı Plan: Rubio’dan Petrol Hamlesi
6
Terme OSB’de Ön Tahsis Başladı: Başkan Şenol Kul "Kuzeyin Üretim Merkezi Olacak"
7
Balıkesir'de İmar Yolsuzluğu İddiası: 4 Gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları