Nazilli Kahveciler Odası’nda Birol Şenkal güven tazeledi

Olağan genel kurul Hangar Restaurant-Cafe’de yapıldı

Nazilli Kahveciler Esnaf Odası’nın tek adayla gittiği olağan genel kurulda mevcut Başkan Birol Şenkal, güven tazeledi.

Olağan Genel Kurul, Nazilli Belediyesi iştiraklerinden Hangar Restaurant-Cafe'de gerçekleştirildi. Üç dönemdir oda başkanlığı görevini yürüten Şenkal, tek aday olarak katıldığı kongrede geniş katılımla yer aldı. Genel kurul öncesinde Başkan Şenkal, üyelere ve konuklara keşkek ikramında bulundu.

Toplam 723 üyeye sahip odada yapılan kongreye 293 üye katılarak oy kullandı. Genel kurula Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Genel Başkanı Murat Ağaoğlu, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren ile ilçedeki çeşitli esnaf odalarının başkanları ve çok sayıda üye katıldı.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda faaliyet ve denetim raporları ibra edildi, mali tablo ile tahmini bütçe üyelerin onayına sunuldu. Kongre sonunda kullanılan 293 oy ile Başkan Şenkal yeniden güvenoyu aldı.

Teşekkür konuşmasında Birol Şenkal, 12 yıldır sürdürdüğü başkanlık dönemine değinerek, göreve geldiklerinde odanın zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Şenkal, "Görevi devraldığımızda odamızın durumu iyi değildi. Kirada olan bir yapıdan bugün iki mülke sahip bir odaya ulaştık. Hizmet araçlarımızı kazandırdık. Üyelerimizin her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğim" dedi.

Yapılan oylama sonucunda 293 oyla Birol Şenkal yeniden başkan seçilirken, yönetim kurulunda Mustafa Ali Uçar, Mehmet Güler, Haydar Kırbaş, Veysel İşlek, Behçet Üney ve Memduh Kocaman yer aldı.

