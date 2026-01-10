AK Parti'den Özgür Özel'e Açılış Öncesi Çağrı — Merkezefendi 'Atatürk ve Bilim' Tesisine Uyarı

Yavuz Aki, yarın Denizli'ye gelecek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Merkezefendi'deki 'Atatürk ve Bilim' tesisi açılışı öncesi şaibe ve usulsüzlük iddiaları konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:24
Açıklamanın Detayları

Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Aki, yarın açılış için Denizli'ye gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yazılı bir çağrı yöneltti.

Aki, Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Atatürk ve Bilim ismini taşıyan tesisin açılış programı öncesinde yaptığı açıklamada, bir belediye meclis üyesi olarak partililerin aktarmadığı iddiaları Genel Başkan Özel'le paylaşmak istediğini belirtti.

Açıklamada öne çıkan iddialar arasında, inşaat ruhsatı dahi olmayan bir binanın ancak 7 yılda tamamlanabildiği ve binanın şaibeli şekilde yükseldiği vurgulandı. Aki, özellikle binanın tefrişat ve mobilya alımları konusunda dikkatli olunmasını istedi.

Ayrıca Aki, "Henüz yargıya intikal etmemiş olsa da, bu alımlarda fahiş fiyat farkları ve usulsüzlükler olduğuna dair ciddi şikayetler mevcuttur" ifadelerini kullandı.

Yavuz Aki, açıklamasında, bazı kesimlerin bu iddiaların üzerini örtmek amacıyla Özel'i açılışa davet ederek süreci meşrulaştırmaya çalıştığını öne sürdü ve Genel Başkan'ı bu programa karşı dikkatli olmaya davet etti. Aki, "Gerçeklerin üzerinin siyasi bir gövde gösterisiyle örtülmesine izin vermeyeceğinize inanıyorum" dedi.

