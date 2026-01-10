AK Parti'den Özgür Özel'e Açılış Öncesi Çağrı — Merkezefendi 'Atatürk ve Bilim' Tesisine Uyarı

Açıklamanın Detayları

Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Aki, yarın açılış için Denizli'ye gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yazılı bir çağrı yöneltti.

Aki, Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Atatürk ve Bilim ismini taşıyan tesisin açılış programı öncesinde yaptığı açıklamada, bir belediye meclis üyesi olarak partililerin aktarmadığı iddiaları Genel Başkan Özel'le paylaşmak istediğini belirtti.

Açıklamada öne çıkan iddialar arasında, inşaat ruhsatı dahi olmayan bir binanın ancak 7 yılda tamamlanabildiği ve binanın şaibeli şekilde yükseldiği vurgulandı. Aki, özellikle binanın tefrişat ve mobilya alımları konusunda dikkatli olunmasını istedi.

Ayrıca Aki, "Henüz yargıya intikal etmemiş olsa da, bu alımlarda fahiş fiyat farkları ve usulsüzlükler olduğuna dair ciddi şikayetler mevcuttur" ifadelerini kullandı.

Yavuz Aki, açıklamasında, bazı kesimlerin bu iddiaların üzerini örtmek amacıyla Özel'i açılışa davet ederek süreci meşrulaştırmaya çalıştığını öne sürdü ve Genel Başkan'ı bu programa karşı dikkatli olmaya davet etti. Aki, "Gerçeklerin üzerinin siyasi bir gövde gösterisiyle örtülmesine izin vermeyeceğinize inanıyorum" dedi.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ VE AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ YAVUZ AKİ, YARIN AÇILIŞ İÇİN DENİZLİ’YE GELECEK OLAN CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’E ÇAĞRIDA BULUNDU.