Japonya'dan İran Protestolarına Tepki: 'Derin Endişe' Açıklaması

Başbakan Sanae Takaichi, İran’daki protestoların kötüleşmesinden "derin endişe" duyulduğunu belirtti; barışçıl çözüm ve Japon vatandaşlarının güvenliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 05:40
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 05:40
Japonya'dan İran Protestolarına Tepki: 'Derin Endişe' Açıklaması

Japonya'dan İran Protestolarına Tepki: 'Derin Endişe' Açıklaması

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Japonya hükümetinin İran’daki kötüleşen durumdan 'derin endişe duyduğunu' belirterek kamuoyuna açıklamada bulundu.

Takaichi, İran’da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolara ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, protestolarda "çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği veya yaralandığına dair haberler" olduğuna dikkat çekti ve "Japonya hükümeti, İran’daki kötüleşen durumdan derin endişe duymaktadır" ifadelerini kullandı.

Barışçıl çözüm ve güvenlik vurgusu

Başbakan Takaichi, hükümetin tutumunu netleştirerek "Japonya, barışçıl protestolara yönelik her türlü güç kullanımına karşıdır. Japonya, mevcut durumun barışçıl yollarla ivedilikle çözüme kavuşturulmasını güçlü bir şekilde temenni etmektedir" dedi.

Ayrıca Takaichi, Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceklerini ifade etti.

JAPONYA HÜKÜMETİNDEN İRAN’DAKİ PROTESTOLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA: "DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

JAPONYA HÜKÜMETİNDEN İRAN’DAKİ PROTESTOLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA: "DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Japonya'dan İran Protestolarına Tepki: 'Derin Endişe' Açıklaması
2
Büşra Özdemir: Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi 200 Milyon TL ile Alanya’ya Uzun Yıllar Hizmet Edecek
3
Trump: İran 'özgürlüğe bakıyor' — ABD yardıma hazır
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Tebrik: Süper Kupa 2025 Şampiyonu
5
Tom Barrack: Trump bu anı yeni bir Suriye için 'dönüm noktası' olarak görüyor
6
Yalova Su Krizi: Umut Güçlü'den 'Tedbirsizlik' Eleştirisi
7
Erdoğan, Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanlarını Dolmabahçe'de Kabul Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları