Japonya'dan İran Protestolarına Tepki: 'Derin Endişe' Açıklaması

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Japonya hükümetinin İran’daki kötüleşen durumdan 'derin endişe duyduğunu' belirterek kamuoyuna açıklamada bulundu.

Takaichi, İran’da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolara ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, protestolarda "çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği veya yaralandığına dair haberler" olduğuna dikkat çekti ve "Japonya hükümeti, İran’daki kötüleşen durumdan derin endişe duymaktadır" ifadelerini kullandı.

Barışçıl çözüm ve güvenlik vurgusu

Başbakan Takaichi, hükümetin tutumunu netleştirerek "Japonya, barışçıl protestolara yönelik her türlü güç kullanımına karşıdır. Japonya, mevcut durumun barışçıl yollarla ivedilikle çözüme kavuşturulmasını güçlü bir şekilde temenni etmektedir" dedi.

Ayrıca Takaichi, Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceklerini ifade etti.

