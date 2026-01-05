DOLAR
AK Parti Karabük'te Üye Sayısını 43 bin 364'e Çıkardı

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 2025 saha çalışmalarıyla 3 bin 902 yeni üyeyle toplamın 43 bin 364'e ulaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 18:42
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 18:42
AK Parti Karabük'te üye sayısını 43 bin 364'e çıkardı

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük’teki üye sayısındaki artışın teşkilatların sahaya dayalı çalışmalarının sonucu olduğunu belirtti.

2025'te 3 bin 902 yeni üye

Salt, 2025 yılı boyunca Karabük’ün 6 ilçesinin tamamında yürütülen saha faaliyetleri kapsamında 3 bin 902 yeni üyenin AK Parti’ye katıldığını ifade etti. Bu artışla birlikte Karabük’teki toplam üye sayısının 43 bin 364’e ulaştığını bildirdi.

Saha çalışmaları ve birebir temas

Üye artışının masa başında değil, sahada yürütülen çalışmalarla sağlandığını vurgulayan Salt, ev ve iş yeri ziyaretleri ile mahalle ve köy buluşmalarında kurulan birebir temasların bu başarıda belirleyici olduğunu kaydetti.

Yargıtay verileriyle ülke genelinde artış

Salt, Yargıtay Başkanlığının açıkladığı resmî verilere göre AK Parti’nin üye sayısının 664 bin 568 kişi artarak 11 milyon 543 bin 301’e ulaştığını da hatırlattı.

Siyasi değerlendirme

Bu artışın, Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın göstergesi olduğunu ifade eden Salt, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürüttüğünü vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

