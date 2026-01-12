AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: SDG Saldırıları Kürt Güvenliğini Tehlikeye Atıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, dış politikada yoğun gelişmeler yaşandığını belirterek bölgesel risklere dikkat çekti.

İsrail, Somaliland ve Bölgesel Riskler

Çelik, İsrail’in politikalarını “işgalci, yayılmacı ve kaos çıkartan” olarak nitelendirerek son dönemdeki adımların bölgeyi daha da tehlikeye attığını söyledi. "Somaliland’in tanınması" örneğini vererek bu adımın başka siyasetlerin ön gelişmesi olarak görüldüğünü vurguladı ve deniz ticareti ile Yemen’deki gelişmeler bağlamında daha karanlık siyasetlerin takip edildiğini ifade etti.

İran: Dış Müdahalelere Karşı Uyarı

Türkiye olarak İran’da kaos istenmediğini belirten Çelik, İran toplumundaki sorunların “İran toplumunun kendi milli iradesi ile” çözülmesi gerektiğini söyledi. Dışarıdan müdahalelerin, özellikle İsrail’in kışkırtmalarının, daha büyük krizlere yol açacağını öngördüklerini aktardı.

Venezuela’ya Destek

Venezuela konusunda Türkiye’nin dayanışmasını yineleyen Çelik, dış müdahalelerin olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirtti ve "Venezuela halkının barış içinde mutlu bir geleceğe sahip olması için Türkiye her zaman yanlarındadır" dedi.

SDG, 10 Mart Mutabakatı ve Suriye'de Durum

Çelik, SDG terör örgütünün 10 Mart mutabakatına uyması gerektiğini hatırlattı. Sivil yerleşim alanlarına, konutlara ve kamu kurumlarına yönelik saldırılarla sıkıntılı bir tablonun oluştuğunu belirtti ve "Suriye hükümeti tavrını ortaya koydu" sözleriyle ardından istikrarın sağlanması temennisinde bulundu.

SDG’nin tutumunu, "Terörsüz Türkiye" ve terörsüz bölge hedefini sabote etmeye yönelik bir girişim olarak niteleyen Çelik, SDG’nin Suriye Kürtlerini temsil etme iddiasının geçerliliğinin olmadığını söyledi. Suriye Kürtlerinin Suriye’nin eşit ve ayrılmaz bir parçası olduğunu, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının Türkiye için hassas konular olduğunu vurguladı.

Çelik, SDG ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "SDG’nin birtakım odaklar tarafından cesaretlendirilerek saldırılar düzenlemesi sebebiyle Kürt kardeşlerimizin güvenliğinin riske atıldığını net bir şekilde görüyoruz. Bu bir Arap-Kürt çatışması değil."

Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs

Ateşkes sonrası İsrail’in Gazze içindeki sınırlandırma çabalarına tepki gösteren Çelik, bu yaklaşımı Gazze’nin işgalinin meşrulaştırılmasına yönelik yanlış bir adım olarak nitelendirdi. "Batı Şeria’da ve Doğu Kudüs’te İsrail’in saldırgan faaliyetleri devam etmektedir" diyerek uluslararası toplumun daha net ve güçlü mesajlar vermesi gerektiğini söyledi.

Suriye İçindeki Toplumsal Duyarlılık

Bir gazetecinin Arap-Kürt çatışmasının kışkırtılıp kışkırtılmadığı sorusuna Çelik, sahada Arap-Kürt çatışması olmadığını ama bunu tetiklemeye çalışan odakların bulunduğunu belirtti. "Suriye içerisinde Kürt kardeşimize, Alevi, Şii kardeşimize kötü gözle bakılmasının karşısında önce biz dururuz" diyerek Türkiye ile Suriye hükümeti arasında bu konuda mutabakat olduğunu ifade etti.

CHP Lideri Özgür Özel’e Eleştiri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Çelik, Özel’in bazı sözlerini son 10 yıldaki en vahim açıklamalardan biri olarak nitelendirdi ve "Bir parti genel başkanının kendi partisini Baas rejimi ile mukayese ederek aynı yere koyması çok yanlış" dedi. Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözleri de eleştirdi.

AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Değerlendirmesi

AB dönem başkanlığının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Çelik, AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs etkisi altında kalmasının bir vizyonsuzluk örneği olduğunu ve bunun AB’yi küresel güç olmaktan uzaklaştırdığını savundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik kullanılan ifadeleri gayrimeşru olarak nitelendirdi.

DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebine ilişkin olarak Çelik, "Şu anda kesinleşmiş bir takvim yok" yanıtını verdi.

Çelik, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

