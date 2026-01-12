Hamaney: Rejim Yanlısı Protestolar ABD'ye Uyarı

Ali Hamaney, rejim yanlısı gösterileri övdü ve eylemleri ABD'ye uyarı sayarak Amerikalı politikacılara aldatmacalarını bırakma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 23:41
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 23:41
İran dini lideri gösterileri övdü, Amerikalılara uyarıda bulundu

Ali Hamaney, İran'da rejim karşıtı protestolara karşı düzenlenen rejim yanlısı gösterileri ABD'ye uyarı olarak nitelendirerek katılanları tebrik etti. Hamaney, paylaştığı fotoğraflarla göstericilerin "harika bir iş çıkardıklarını" belirtti.

Hamaney, gösterilerin yerli ve yabancı düşmanların planını boşa çıkardığını öne sürerek, "İran’ın büyük ulusu, kararlılığı ve kimliğiyle düşmanlarına kendini gösterdi. Bu, Amerikalı politikacılara aldatmacalarını durdurmaları ve hain paralı askerlere güvenmemeleri için bir uyarıydı" ifadelerini kullandı.

Gösteriler, 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığı tepkisiyle başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen olaylar sürerken; başkent Tahran'ın yanı sıra Isfahan, Meşhed ve Şiraz gibi kentlerde rejim yanlıları toplandı. Başkentte Enghelab Meydanı'na doğru yürüyen göstericiler, Hamaney'in posterleri ve İran bayrakları taşıdı ve "Amerika’ya ölüm" ile "İsrail’e ölüm" sloganları attı.

