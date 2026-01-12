Bakan Uraloğlu: Karla Mücadelede 7/24 Teyakkuz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nde yaptığı açıklamada, yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı güzergahların geçici olarak trafiğe kapatıldığını ve kar ile buzla mücadelenin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Yoğun yağışın etkili olduğu bölgeler

Bakan Uraloğlu, yurdun batısından gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte ülke genelinde kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Kar yağışlarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksamaları ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Özellikle şu anda Sivas, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Muş ve Bingöl illerimizde yoğun bir kar yağışı olduğunu görebiliyoruz." dedi.

Kapatılan güzergahlar ve nedenleri

Uraloğlu, ana arter olmayan il yolları dışında genel olarak kapalı kesim bulunmadığını belirtirken, tipi ve yağış şiddeti azaldığında kapatılan yolların tekrar trafiğe açılacağını söyledi. An itibarıyla kapatılan güzergahlar arasında Kahramanmaraş Göksun yolu, Malatya Arapgir ve Bingöl Karlıova yolu yer aldığı bilgisini paylaştı: "Kahramanmaraş Göksun yolu, Malatya Arapgir ve Bingöl Karlıova yolu tüm taşıtların trafiğine kapatılmıştır."

Bazı kesimlerin ağır taşıtlar için kapatıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Kapamaların en büyük nedenlerinden olan ağır taşıt, çekici, römork vesaire takılı araçların olduğu kesimlerde aldığımız tedbirlerdir." ifadelerini kullandı. Ağır taşıt trafiğine kapalı yollar arasında Kayseri Pınarbaşı yolu, Tunceli Pülürmür yolu, Genç Lice yolu, Kelkit Erzincan yolu, Bingöl Solhan yolu sayıldı.

Hazırlık, ekip ve kaynaklar

Bakan, hazırlıklara ilişkin şu bilgileri verdi: Ülke genelinde yaklaşık 68 bin 500 kilometrelik yol ağında karla mücadele için 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için yaklaşık 12 bin ton kimyasal buz çözücü hazır bulunduruluyor. Ayrıca 930 kilometrelik kar siperi hayata geçirildi.

Karayolu ekipleri 457 karla mücadele merkezinden 12 bin 866 makine ve ekipman ile 13 bin 657 personelle 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Uraloğlu, kar küreme, tuzlama ve arızalara hızlı müdahale sayesinde trafiğin aksamamasının sağlandığını ve denetimlerin sıklaştırıldığını aktardı.

Vatandaşa uyarılar

Bakan Uraloğlu, yolculuk öncesi vatandaşlara tedbirli olmaları, uzun yolculuklar öncesinde araç bakımlarını yaptırmaları ve kış lastiği kullanmaları uyarısında bulundu. "Her zaman olduğu gibi şu anda da kara yolu olsun, demir yolu olsun, hava yolu olsun, tüm ulaşım ağımızın kesintisiz bir şekilde hizmet vermesi için bakanlık olarak 7/24 teyakkuz halindeyiz" sözlerini yineledi.

Açıklamanın ardından Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’ndeki ekranlardan karla mücadele araçlarındaki kamera görüntülerini izleyerek yetkililerden bilgi aldı.

