İran Dışişleri Bakanı Arakçi: 'ABD askeri seçeneğini yeniden denerse hazırız'

Abbas Arakçi, ABD tehdidine karşı İran'ın askeri açıdan hazır olduğunu, nükleer müzakerelere ise 'tehdit ve dayatma olmadan' girmeye hazır olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 23:37
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 23:37
Arakçi, hem askeri hazırlık hem de müzakere şartlarına dair açıklamalarda bulundu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirilen saldırı tehditlerine ilişkin net bir uyarı yaptı. Arakçi, "ABD, daha önce denediği askeri seçeneği tekrar denemek isterse, biz buna hazırız" dedi.

Arakçi, İran'ın nükleer müzakerelere ilişkin yaklaşımını da açıkladı. Bakan, ülkesinin "tehdit ve dayatma olmadan" ABD ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "ABD’nin adil ve eşit şartlarda müzakerelere hazır olduğunu düşünmüyoruz. Hazır olduğunda, bu konuyu ciddi olarak değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı gösterilere dönüşen olaylara değinen Arakçi, bu eylemlerin arasında "eğitimli terörist unsurların protestocuların arasına sızdığı" ve hem güvenlik güçlerini hem de göstericileri hedef aldıklarını söyledi.

Arakçi, askeri hazırlık hakkında da uyarıda bulundu: "Son savaş sırasında sahip olduğumuzdan çok daha büyük ve kapsamlı bir askeri hazırlığımız var. Tüm seçeneklere hazırız ve Washington’un akıllıca bir seçenek seçmesini umuyoruz."

Bakan, ABD ile doğrudan temaslara dair de bilgi verdi. Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile iletişimlerinin protestolar öncesinde ve sonrasında sürdüğünü belirten Arakçi, "Witkoff ile aramızdaki iletişim protestolar öncesinde ve sonrasında devam etti ve halen devam ediyor" dedi ve görüşme ihtimali hakkında "Masada incelenen bazı fikirler var" ifadelerini kullandı.

