Rutte’den Bayraktar TB2 övgüsü: "Türkiye’den aldığınız İHA teknolojileri beni çok etkiledi"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hırvatistan ziyaretinde Başbakan Andrej Plenkovic ile birlikte ülkenin envanterine yeni katılan hava araçlarını inceledi ve Türkiye’den alınan İHA teknolojilerinin izlenimlerini paylaştı.

Envanter incelemesi

Rutte ve Plenkovic, Hırvatistan Hava Kuvvetleri’nin yeni sistemlerini tanıttı. Plenkovic, Rutte’ye Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopterlerini, Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHAlarını ve Fransız yapımı Rafale savaş uçaklarını gösterdi. İncelemenin ardından Zagreb’deki hükümet binasında ortak basın toplantısı düzenlendi.

Arktik ve güvenlik endişeleri

Arktik bölgesine ilişkin bir soru üzerine Rutte, deniz yollarının açılmasıyla birlikte bölgeye yönelik aktivitelerin artma riskine dikkat çekti: "Deniz yollarının açılmasıyla birlikte Rusların ve Çinlilerin daha aktif hale gelme riski olduğunu biliyoruz." Rutte, Arktik’te sekiz ülkeden yedisinin NATO üyesi olduğunu ve "NATO dışında kalan tek Arktik ülkesi Rusya’dır" şeklinde konuştu. Ayrıca, coğrafi olmamakla birlikte Çin’in bölgedeki faaliyetleri nedeniyle neredeyse Arktik ilgisi taşıdığını belirtti.

Rutte, NATO içinde Yüksek Kuzey müttefikleriyle Arktik güvenliğinin sağlanmasına dair yapıcı tartışmalar yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bu bölgeyi korumak için her şeyi yapmalıyız" dedi ve 2025’ten bu yana Arktik’e yönelik NATO etkinliğinin arttığını hatırlattı.

Hırvatistan’ın hava sahası kontrolü ve İHA girişimleri

2022’de görülen bir güvenlik krizi sonrasında Hırvatistan’ın yaptığı yatırımları takdir eden Rutte, Hırvatistan’ın hava sahasını kontrol altına aldığını söyledi ve özellikle sahada görev yapan personele ve satın alınan teçhizata değindi: "Bu sabah, Türkiye’den aldığınız İHA teknolojilerini görmek beni çok etkiledi." Rutte, Hırvatistan’ın gerektiğinde diğer NATO müttefiklerine de destek sağlayabilecek konuma geldiğini belirtti.

NATO’nun insansız hava araçları ve hava sahası ihlallerine karşı başlattığı "Doğu Gözcüsü (Eastern Centry)" girişimini anımsatan Rutte, bu inisiyatifin Karadeniz’den Yüksek Kuzey’e kadar tüm müttefikleri ve kabiliyetleri bir araya getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Grönland, Trump ve ittifak dayanışması

ABD Başkanı Donald Trump hakkında yaptığı değerlendirmede Rutte, Trump’ın NATO müttefiklerini savunma harcamalarını artırmaya teşvik ettiğini ve bunun ittifak için olumlu sonuçları olduğunu ifade etti. Rutte, NATO’nun yüzde 5’lik savunma harcaması hedefinin Trump sayesinde mümkün hale geldiğine dair görüşünü paylaştı: "Birini methettiğimde, bunu gerçeklere dayanarak yapıyorum."

Grönland’a ilişkin gerilim iddialarına ise Rutte, ittifak içinde bir kriz olmadığını belirterek cevap verdi. Rutte, Danimarka’nın savunma yatırımlarını hızlandırdığını, daha fazla F-35, havadan havaya yakıt ikmali kapasitesi, P-8 uçakları ve uzun menzilli İHA’lar aldığını ve bu sayede bölgesel savunmanın güçlendiğini vurguladı.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic’in açıklaması

Başbakan Andrej Plenkovic, NATO içindeki ilişkilerde karşılıklı saygının önemine işaret ederek, "NATO’nun en büyük ülkesi ABD dahil, tüm müttefikler birbirine saygı duymalı" dedi. Plenkovic, Grönland konusunun Danimarka yetki alanında olduğunu ve yüksek nitelikli diyalogla hem güvenliğin sağlanacağı hem de Grönland’ın Danimarka parçası olarak kalacağının temin edilebileceğine inandığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO üyesi Hırvatistan’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Başbakan Andrej Plenkovic ile birlikte ülkenin son dönemde envanterine eklediği Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA’ları inceledi. Rutte, Plenkovic ile birlikte yaptığı ortak basın toplantısında, "Bu sabah, Türkiye’den aldığınız İHA teknolojilerini görmek beni çok etkiledi" dedi.