Özgür Özel: Ekonomi Eşgüdüm Konseyi İktidar Yürüyüşünün Ortak Zemini Olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, partinin ekonomi kadrolarının çalışmalarını eşgüdüm içinde yürütecekleri yeni yapıyı açıkladı.

Ekonomi Eşgüdüm Konseyi kuruldu

Özel, iki gündür CAO'da devam eden toplantılar kapsamında 2026 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, ekonomi alanında görev yapan kurulların ve uzmanların çalışmalarını ortak bir zeminde toplayacak yapının adının Ekonomi Eşgüdüm Konseyi olarak belirlendiğini duyurdu.

Konseyde görev alacak isimler arasında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu'ndan Hazine ve Maliye Politikaları Kurulu Başkanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanımız, Ticaret Politika Kurulu Başkanımız, Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanımız, Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanımız, Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanımız, Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanımız, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, İşçi-Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ile partimizin Genel Sekreteri ve CAO Genel Koordinatörümüz yer alacak. Konseyin 11 üyeden ve iki koordinatörden oluştuğu belirtildi.

Özel, bu yapının ekonomi birimlerinin politikaların hazırlanması ve uygulanması sürecinde daha verimli ve aktif çalışmasını sağlayacağını vurguladı.

Dış politikaya ilişkin eleştiriler

Özel, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde bölgesinde saygı gören bir ülke olarak öne çıktığını, ancak son dönemde dış politikanın kurumsallıktan uzaklaştığını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Paşa dönemlerine atıfta bulunarak, geçmişte komşularla iyi ilişkiler kuran ve bölgesine örnek olan bir dış politika geleneği bulunduğunu hatırlattı.

AK Parti döneminde dış politikanın kişiselleştiğini ve karşılıklı ikili ilişkiler üzerinden yürütüldüğünü; özellikle Sayın Erdoğan ile Sayın Trump arasındaki ilişki pratiğinin Türkiye menfaatlerini geri plana atma riski taşıdığını ifade etti.

Türkiye müzakere ve diplomasiden yana tutum almalı

Özel, küresel gerilimi artıran olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu askeri bir saldırıyla kaçırması, ardından komşu ülkelere yönelen tehdidi ve Grönland’ı işgal etme planlarının küresel gerilimi artırdığını söyledi. Ayrıca İran’daki toplumsal hareketler ve sivilleri hedef alan müdahaleler gibi gelişmelerin Türkiye açısından sınır güvenliği, göç riski ve bölgesel istikrar üzerindeki olası etkilerinin ele alındığını belirtti.

Suriye konusunda CHP olarak ülkenin toprak bütünlüğü ve istikrarının savunulduğunu, 10 Mart mutabakatına uyulmasının önemsendiğini ve tarafların çatışma olmaksızın masada anlaşmasının arzu edildiğini söyledi. Türkiye'nin müzakere ve diplomasiden yana bir tutum alması ve çatışmasız çözüm ile sivillerin korunması için inisiyatif üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Emeklilerde derinleşen yoksulluk

Ekonomi politikasındaki yanlışların en çok emeklileri mağdur ettiğini belirten Özel, geçmişte en düşük emekli maaşının 1,5 asgari ücret olduğunu hatırlattı. Bugünkü 28 bin liralık asgari ücret üzerinden hesap yapılsa emeklilerin 42 bin lira alabileceğine dikkat çekti.

Özel, geçmişte en düşük emekli maaşının 8 çeyrek altın alırken bugün 2 çeyrek altına gerilediğini, emeklilerin enflasyon farkıyla 18 bin 938 lira maaş alacakları ilan edildiğini, buna karşılık hükümetin önerdiği düzeltmenin sadece 1.062 lira olduğunu söyledi. Hükümetin en düşük emekli maaşını 20 bin lira yapma önerisini eleştirerek bunun açlık sınırının (30 bin lira) altında kaldığını ve adeta emekliye verilen bir harçlık düzeyinde olduğunu kaydetti.

Resmi yoksulluk sınırının 98 bin lira olduğuna dikkat çeken Özel, son altı ayda 1,2 milyon emeklinin daha en düşük emekli maaşı alanlar arasına katıldığını; altı ay önce 3,7 milyon olan bu grubun 4,9 milyona yükseldiğini belirtti. Türkiye'de 5 milyon emeklinin en düşük emekli maaşı aldığı ve en yoksul yüzde 10'un gelirlerinin üçte ikisinin emekli maaşı ve sosyal yardımlardan oluştuğu vurgulandı.

Emekliye nefes aldırma vaadi

Emekli maaşlarının bir asgari ücret düzeyine çıkarılması için gereken kaynağın ilgili politika kurulları tarafından yapılan sunumda 650 milyar lira olarak belirlendiğini söyleyen Özel, bu rakamın geçen hafta konuşulan zam maliyetleriyle uyumlu olduğunu ifade etti.

Özel, emeklilere asgari ücret düzeyinde bir düzenleme (örneğin 28 bin lira) verilmesinin yoksulluktan kurtarmaya yetmeyeceğini ancak emeklilere nefes aldıracağını belirterek bunun önemli bir adım olacağını söyledi.

Basın toplantısında Özel, gazetecilere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı da ileterek doğru ve tarafsız gazetecilik vurgusu yaptı.

