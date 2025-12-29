AK Parti Vezirköprü'de 97. Danışma Meclisi: Teşkilata bin 800 yeni üye

AK Parti Vezirköprü 97. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat çalışmaları masaya yatırıldı ve birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

Yönetim ve üyelik çalışmaları

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil, göreve geldikleri süre içerisinde partiye bin 800 yeni üye kazandırdıklarını belirterek teşkilatın sahadaki gücüne dikkat çekti.

Belediye ve Büyükşehir mesajları

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, ilçenin sorunlarına birlik içinde çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise geçen yıla kıyasla sorunların azaldığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Vezirköprü'ye yeni projeler kazandırmayı sürdüreceklerini söyledi.

İl ve milletvekili değerlendirmeleri

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun genelinde ve Vezirköprü özelinde teşkilatların moral üstünlüğüne sahip olduğunu, bunun sahaya olumlu şekilde yansıdığını dile getirdi.

Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı ile MKYK Üyesi ve AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz de konuşmalarında birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Toplantı, soru ve görüşlerin alınmasının ardından sona erdi.

