DOLAR
42,92 -0,03%
EURO
50,48 0,17%
ALTIN
5.979,57 4,35%
BITCOIN
3.759.652,58 0,04%

Putin ve Trump telefonda: Novgorod'daki saldırı girişimi konuşuldu

Putin ile Trump telefonda görüştü; Novgorod'daki konuta yönelik saldırı iddiası, 91 İHA iddiası ve ABD tepkisi masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 20:44
Putin ve Trump telefonda: Novgorod'daki saldırı girişimi konuşuldu

Putin ve Trump telefonda: Novgorod'daki saldırı girişimi konuşuldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmeyi Rusya Cumhurbaşkanı'nın Yardımcısı ve dış politika danışmanı Yuri Uşakov duyurdu.

Görüşmenin içeriği

Uşakov, Putin'in ABD'li yetkililerle toplam 17 kez temas kurduğunu belirterek, "Anlaşma gereği, Rusya ve ABD başkanları bugün bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi. Donald Trump ve danışmanları, Mar-a-Lago’da Ukrayna heyetiyle dün yapılan görüşmelerin temel sonuçlarını ayrıntılı olarak anlattılar" dedi.

Ateşkes yerine kalıcı çözüm vurgusu

Uşakov, ABD tarafının Ukrayna heyetiyle yapılan görüşmede geçici bir ateşkes yerine nihai çözüm arayışını savunduğunu aktardı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ordusuna nefes alma fırsatı tanımaya çalışmaması, bunun yerine kapsamlı bir barış anlaşmasına odaklanması tavsiye edildiği belirtildi.

Novgorod saldırı girişimi ve tepki

Uşakov, Putin'in Trump'a Ukrayna'nın Rusya'nın Novgorod bölgesindeki Devlet Başkanlığı Konutu'na yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdiğini ve "Bu tür pervasız terörist eylemlerin elbette cevapsız kalmayacağını" söylediğini aktardı. Uşakov, Trump'ın habere "şok olduğu ve kelimenin tam anlamıyla öfkelendiğini" ilettiğini belirtti.

Rusya'nın tutumunda gözden geçirme

Uşakov, saldırının ABD yönetiminin Ukrayna'ya yaklaşımını etkileyeceğini savunarak, Putin'in ABD'li ortaklarla barış yolları aramaya devam etme niyetinde olduğunu ancak daha önce varılan anlaşmalar ve çözümler konusundaki Rusya tutumunun doğal olarak yeniden değerlendirileceğini ifade etti. Uşakov, Kiev tarafından gerçekleştirilen olayları "devlet terörizmi" çerçevesinde değerlendirdi.

Lavrov'un açıklamaları

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Putin'in konutuna 28-29 Aralık tarihlerinde 91 adet uzun menzilli insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini ve bunların tamamının Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini söylemişti. Lavrov saldırıyı "devlet terörizmi" olarak nitelendirip, "Bu tür pervasız eylemler cezasız kalmayacak" demiş ve misilleme hedefleri belirlendiğini aktarmıştı.

Ukrayna iddiayı reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırıyı yalanlayarak, Rusya'yı Kiev'deki hükümet binalarına saldırı zeminini hazırlamakla suçladı.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN'İN YARDIMCISI VE DIŞ POLİTİKA DANIŞMANI YURİ UŞAKOV, ABD...

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN'İN YARDIMCISI VE DIŞ POLİTİKA DANIŞMANI YURİ UŞAKOV, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN’İN TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ AÇIKLADI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zelenskiy: Novgorod'daki 'Putin konutuna saldırısı' iddiası uydurma
2
Özgür Özel'den Manisa'da Şehzadeler Belediyesi'ne Taziye Ziyareti
3
Putin ve Trump telefonda: Novgorod'daki saldırı girişimi konuşuldu
4
AK Parti Vezirköprü'de 97. Danışma Meclisi: Teşkilata bin 800 yeni üye
5
Irak'ta Kar ve Sağanak: 8 Çoban Kayıp, 7 Dağcı Mahsur
6
AK Parti Tepebaşı Yürütme Kurulu Belli Oldu
7
Bakan Memişoğlu Kahire'de: Türkiye-Mısır Sağlık İş Birliği Güçleniyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?