Putin ve Trump telefonda: Novgorod'daki saldırı girişimi konuşuldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmeyi Rusya Cumhurbaşkanı'nın Yardımcısı ve dış politika danışmanı Yuri Uşakov duyurdu.

Görüşmenin içeriği

Uşakov, Putin'in ABD'li yetkililerle toplam 17 kez temas kurduğunu belirterek, "Anlaşma gereği, Rusya ve ABD başkanları bugün bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi. Donald Trump ve danışmanları, Mar-a-Lago’da Ukrayna heyetiyle dün yapılan görüşmelerin temel sonuçlarını ayrıntılı olarak anlattılar" dedi.

Ateşkes yerine kalıcı çözüm vurgusu

Uşakov, ABD tarafının Ukrayna heyetiyle yapılan görüşmede geçici bir ateşkes yerine nihai çözüm arayışını savunduğunu aktardı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ordusuna nefes alma fırsatı tanımaya çalışmaması, bunun yerine kapsamlı bir barış anlaşmasına odaklanması tavsiye edildiği belirtildi.

Novgorod saldırı girişimi ve tepki

Uşakov, Putin'in Trump'a Ukrayna'nın Rusya'nın Novgorod bölgesindeki Devlet Başkanlığı Konutu'na yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdiğini ve "Bu tür pervasız terörist eylemlerin elbette cevapsız kalmayacağını" söylediğini aktardı. Uşakov, Trump'ın habere "şok olduğu ve kelimenin tam anlamıyla öfkelendiğini" ilettiğini belirtti.

Rusya'nın tutumunda gözden geçirme

Uşakov, saldırının ABD yönetiminin Ukrayna'ya yaklaşımını etkileyeceğini savunarak, Putin'in ABD'li ortaklarla barış yolları aramaya devam etme niyetinde olduğunu ancak daha önce varılan anlaşmalar ve çözümler konusundaki Rusya tutumunun doğal olarak yeniden değerlendirileceğini ifade etti. Uşakov, Kiev tarafından gerçekleştirilen olayları "devlet terörizmi" çerçevesinde değerlendirdi.

Lavrov'un açıklamaları

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Putin'in konutuna 28-29 Aralık tarihlerinde 91 adet uzun menzilli insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini ve bunların tamamının Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini söylemişti. Lavrov saldırıyı "devlet terörizmi" olarak nitelendirip, "Bu tür pervasız eylemler cezasız kalmayacak" demiş ve misilleme hedefleri belirlendiğini aktarmıştı.

Ukrayna iddiayı reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırıyı yalanlayarak, Rusya'yı Kiev'deki hükümet binalarına saldırı zeminini hazırlamakla suçladı.

