Zelenskiy: Novgorod'daki 'Putin konutuna saldırısı' iddiası uydurma

Zelenskiy, Novgorod'daki 'Putin konutuna saldırı' iddiasını 'uydurulmuş yalan' olarak nitelendirip Ukrayna'nın diplomasi ve barış çabalarına bağlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:15
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna yönelik iddia edilen saldırı girişimini kesin bir dille yalanladı.

Zelenskiy'nin açıklaması

"Bu sözde ‘konut saldırısı’ hikayesi, Kiev dahil Ukrayna’ya yönelik ek saldırıları ve Rusya’nın savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmayı reddetmesini meşrulaştırmak için uydurulmuş bir yalandır"

Zelenskiy, iddiayı reddederek şunları da söyledi: "Rusya yine tehlikeli açıklamalarla Başkan Trump’ın ekibiyle ortak diplomatik çabalarımızı baltalamaya çalışıyor. Barışa ulaşmak için birlikte çalışmaya devam ediyoruz"

Zelenskiy ayrıca, "Tipik Rus yalanları. Dahası, Ruslar geçmişte Kiev’i hedef almıştı" ifadelerini kullandı ve Ukrayna'nın diplomasiyi baltalayacak adımlar atmayacağını vurguladı. "Aksine, Rusya her zaman bu tür adımlar atar. Bu, aramızdaki birçok farktan biridir. Dünyanın şu anda sessiz kalmaması çok önemli. Rusya’nın kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları baltalamasına izin veremeyiz" dedi.

Andriy Sibiha: Manipülasyonun amacı bahane üretmek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ise iddiaya ilişkin manipülasyonların tek amacının Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yeni saldırıları için bahane oluşturmak ve barış sürecini baltalamak olduğunu söyledi.

Sibiha, "Rusya’nın her zamanki taktiği: Kendi yaptığı veya planladığı şeyi karşı tarafın üzerine atmak. Birincisi, Rusya bu yıl Ukrayna hükümet binasına zaten saldırdı. İkincisi, Ukrayna, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarına yanıt olarak, yalnızca Rusya topraklarındaki meşru askeri hedefleri vurmaktadır. Üçüncüsü, saldırgan Rusya’dır ve Ukrayna, BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca saldırıya uğrayan ve kendini savunan ülkedir. Saldırgan ile kendini savunan ülke arasında sahte bir denklik olamaz" dedi.

Sibiha ayrıca dünya liderlerine çağrıda bulunarak, "Dünyayı, yapıcı barış sürecini rayından çıkarmayı amaçlayan kışkırtıcı Rus açıklamalarını kınamaya çağırıyoruz. Ukrayna, Avrupa ortaklarının katılımıyla ABD’nin öncülüğündeki barış çabalarına bağlılığını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

