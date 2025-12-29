DOLAR
Özgür Özel'den Manisa'da Şehzadeler Belediyesi'ne Taziye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gülşah Durbay'ın vefatı sonrası üç gün süren taziyelerin ardından Şehzadeler Belediyesi'ne giderek başsağlığı dileğinde bulundu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:16
CHP lideri, Gülşah Durbay'ın vefatı sonrası belediye yetkilileriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın kanser ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefatı sonrasında Şehzadeler Belediyesi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Özel, 3 gün boyunca Manisa'daki taziyelere katıldıktan sonra, yeni seçilen Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette, Başkan Durbay'ın vefatı sonrası ortaya konan tutum ve destek için teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Özel'e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen de eşlik etti.

Toplantıda taziye ve dayanışma mesajları öne çıktı; Özel, ailenin ve belediye çalışanlarının acısını paylaştığını belirtti.

