Özgür Özel'den Manisa'da Şehzadeler Belediyesi'ne Taziye Ziyareti

CHP lideri, Gülşah Durbay'ın vefatı sonrası belediye yetkilileriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın kanser ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefatı sonrasında Şehzadeler Belediyesi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Özel, 3 gün boyunca Manisa'daki taziyelere katıldıktan sonra, yeni seçilen Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette, Başkan Durbay'ın vefatı sonrası ortaya konan tutum ve destek için teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Özel'e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen de eşlik etti.

Toplantıda taziye ve dayanışma mesajları öne çıktı; Özel, ailenin ve belediye çalışanlarının acısını paylaştığını belirtti.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, MANİSA’DA ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY’IN VEFATININ ARDINDAN ŞEHZADELER BELEDİYESİ’NE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU.