AK Partili Sağır’tan Başkan Duman’a Tepki: İşçi Grevindeyken Yurtdışı Tatili

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, işçiler grevdeyken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yurt dışı tatilini 'ihanet' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:33
Buca’da grev krizinde başkana yönelik sert eleştiri

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, belediye işçilerinin maaşlarını alamadıkları için grevde olduğu sırada Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yurt dışına çıkmasını sert sözlerle eleştirdi.

Sağır, yaptığı açıklamada belediye yönetimini hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

”Bunun adı ihanet! Grevle boğuşan bir şehir, hakkını arayan emekçiler ve aksayan belediye hizmetleri varken; CHP’li belediye başkanının yurt dışında tatil yapması siyasi bir skandal, yönetsel bir iflastır. Bu görüntüler bize şunu açıkça göstermektedir: Bu belediye başkanlığı ciddiye alınmamakta, bu şehir umursanmamaktadır. Soruyoruz: İşçi grevdeyken tatil yapılır mı? Belediye kilitlenmişken valiz toplanır mı? Hizmet bekleyen vatandaşa sırt dönülür mü? CHP’li belediyecilik tam olarak budur: Krizde ortada yok, sorumlulukta yok, sahada hiç yok. Ama tatilde, lükste ve umursamazlıkta fazlasıyla var. Burada mesele özel hayat değildir. Burada mesele makamını terk eden bir belediye başkanıdır. Burada mesele krizden kaçan bir yönetim anlayışıdır. Bir belediye başkanı grev sürerken yurt dışına çıkıyorsa; o başkan ya durumun ciddiyetini kavrayacak kapasitede değildir ya da bu şehri yönetme iradesini çoktan kaybetmiştir.”

Sağır, sözlerini şöyle tamamladı: ”Bu millet, zor günde kaçanları da, sessiz kalanları da unutmaz. Sorumluluk almayanlar, gerçeklerle yüzleşecektir. İlgili belediye başkanı derhal çıkıp bu aymazlığı açıklamalıdır. Aksi her saat, bu sorumsuzluğun kabul edildiği bir sessizliktir. Bu şehir sahipsiz değildir. Bu millet de bu tabloyu sineye çekmeyecektir.”

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları