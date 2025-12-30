Cevdet Yılmaz: Türkiye 'İstikrar Adası' Olarak Büyümeye Devam Ediyor

Cevdet Yılmaz: "Savaşların, çatışmaların, belirsizliklerin ortasında büyümeye devam eden bir Türkiye var"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Değerleri Buluşması Ödül Töreni kapsamında düzenlenen programda önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, konuşmasını Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirdi.

Yeni dünya düzeni ve bölgesel riskler

Yılmaz, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Eski kurumlar, kurallar zayıflamış durumda. Dünyada risklerin yükseldiği, belirsizliğin arttığı bir dönemdeyiz. Eski düzen artık yok. Yeni bir dünyaya doğru gidiyoruz. O da henüz tam şekillenmiş değil. Bir geçiş sürecindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni dönemde ideolojik çatışmaların yerini ekonomik rekabetin ve bölgesel yansımaların aldığını ifade eden Yılmaz, bölgenin bu gelişmelerden en çok etkilenen yerler arasında olduğunu vurguladı: "Kuzeyde ve güneyde savaş, böyle bir dönemdeyiz."

Türkiye: İstikrar adası

Yılmaz, dünya pazarlarının eskisi gibi hızla büyümediğine dikkat çekerek, "Böyle bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti bir istikrar adası olarak yolunda devam ediyor. Savaşların, çatışmaların, belirsizliklerin ortasında çok şükür huzur içerisinde büyümeye devam eden, istikrar içerisinde yolunda devam eden bir Türkiye var." dedi. Yılmaz ayrıca Türkiye'nin çatışmaların parçası olmadığını ve diplomasiyi ön plana aldığını belirtti.

Ekonomi: Büyüme, ihracat ve enflasyon mücadelesi

Ekonomik performansa dair verileri paylaşan Yılmaz, son 23 yılda Türkiye'nin büyüme başarısını vurguladı: "Siyasi istikrar ve güven ortamında son 23 yılda dünya ekonomisi ortalama 3,5 büyürken biz 5,4 büyümüşüz. Dünyadan 1,9 puan her yıl daha yüksek büyüme kaydetmişiz."

Yılmaz, pandemi sonrası dönemde dünya büyümesinin sınırlı kaldığına işaret ederek, Türkiye'nin aynı dönemde daha hızlı büyüdüğünü söyledi: "Dünya 100’den 115’e çıktı. Türkiye, aynı dönemde 130’a yükseldi."

Bu yılın performansına ilişkin olarak Yılmaz, ekonominin ilk 9 ayında %3,7 büyüme kaydettiğini aktardı ve Türkiye'nin böylece 21 çeyrektir büyümeyi sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca yıl sonu itibarıyla ekonomik büyüklüğün 1,5 trilyon doları aşacağını, IMF tahminlerine göre ülkenin yıl sonunda dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi olacağını, satın alma gücü paritesine göre ise 11. büyük ekonomi konumunda bulunduğunu ifade etti.

Yılmaz, dış ticaret verilerini paylaşarak Türkiye'nin mal ihracatının 271 milyar dolar, hizmet ihracatının ise yaklaşık 122 milyar dolar olduğunu; toplamda 393 milyar dolar seviyesinde mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirildiğini aktardı.

Enflasyonla mücadeledeki gelişmeleri de aktaran Yılmaz, 2024 Mayıs ayında enflasyonun zirveye ulaşarak 75,5 olduğunu, o tarihten sonra 44 puandan fazla düşüş gerçekleştiğini ve son olarak Kasım ayı verisiyle enflasyonun yaklaşık %31 seviyesinde bulunduğunu söyledi. Temel mallarda yüzde 20'nin altı değerlere ulaşıldığını, hizmet enflasyonunun kira ve eğitim etkisiyle yüzde 30'un biraz üzerinde olduğunu belirtti.

Gelecek hedeflerine ilişkin Yılmaz, "Bu yılı inşallah yüzde 30’un biraz üzerinde kapatmış olacağız. Gelecek sene yüzde 20’nin altını hedefliyoruz. 2027’de tek haneli rakamlara ülkemizi kavuşturmak için bütün gayretimizi sarf ediyoruz" dedi. Ayrıca 2026'da reformlara ağırlık verileceğini, enflasyonla mücadelenin para ve maliye politikalarının yanı sıra yapısal dönüşümlerle üç ayaklı bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı.

