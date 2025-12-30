DOLAR
İlkadım'da 2025 Başarısı: Başkan İhsan Kurnaz Projeleri ve Hizmetleri

Başkan İhsan Kurnaz, 2025'te İlkadım'da hayata geçirilen sosyal projeler, denk bütçe uygulaması ve yeni hizmetleri anlattı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:20
Başkan İhsan Kurnaz: "2025’te önemli işlere imza attık"

Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 2025 yılında İlkadım ve ilçede yaşayanlar için gerçekleştirilen proje ve hizmetlerin ilçenin yaşam kalitesini yükselttiğini belirtti. Başkan Kurnaz, belediyenin sosyal belediyecilik yaklaşımı doğrultusunda kültürel projeler ile kadın, genç ve yaşlılara yönelik hizmetlere öncelik verildiğini söyledi.

Vatandaş odaklı hizmetler

Başkan Kurnaz, İlkadım Belediyesi’nin 2025 yılındaki çalışmalarıyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "2025 yılı İlkadım Belediyesi için güzel bir yıl oldu. Fen işlerinde, temizlik işlerinde, park ve bahçelerde ve sosyal işlerde hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirdik. Vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan gelen talepleri de hayata geçirebilmenin gayreti içerisinde olduk."

Kurnaz, belediye bütçesi ve kaynaklarının tasarruflu kullanımı sayesinde 2025 bütçesinin denk bütçe olarak kayıtlara geçtiğini, uygulanan ekonomik reformlarla İlkadım Belediyesi’ni "bekleyen borcu bulunmayan, güvenilir bir belediye" haline getirdiklerini vurguladı. Hizmetlerden ödün vermeden mali disiplini sağladıklarını belirtti.

Modern ve estetik İlkadım için çalışıyoruz

Başkan Kurnaz, sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirilen projelere dikkat çekerek, "Çocuklara, gençlere, kadınlara ve yaşlılara yönelik hayata geçirdiğimiz projelerle sosyal belediyecilik anlamında güzel işlere imza attık." dedi. Bu kapsamdaki hizmetler arasında Hanımeli Konağı, Aktif Yaşam Merkezi, Huzur Konağı ve Ata Ocağı gibi tesislerin bulunduğunu belirtti.

Kurnaz ayrıca park ve cadde yenileme projelerine de değinerek, "Yaz aylarında sıklıkla kullanılan park ve bahçelerde başlattığımız 'Güvenli Parklar' projesi kapsamında Gazi Kafe Park'ta yenileme çalışmalarına başladık. Çalışmalar tamamlandığında Gazi Park, daha modern ve estetik bir yapıya kavuşacak. Gazi Caddesi’nde esnafın talebi doğrultusunda yürütülen aydınlatma projesinde de sona gelindi; en kısa zamanda cadde ışıl ışıl olacak." ifadelerini kullandı.

İlkadım için planlanan değerli projelerin 2026 yılında da devam edeceğini belirten Başkan Kurnaz, "Hedeflerimizi ve vatandaşlarımızın taleplerini hayata geçirdiğimiz hizmetlerle dolu bir yılı geride bırakıyoruz" diyerek ilçede üretmeye ve hizmet sunmaya devam edeceklerini açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

