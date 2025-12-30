Pezeşkiyan'dan Protestolara İlk Açıklama: "Talepler Dinlenecek"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Pezeşkiyan'ın Açıklaması

Pezeşkiyan, hükümetin halkın sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye hazır olduğunu vurgulayarak, "İçişleri Bakanı’na, protestocuların temsilcileriyle bir araya gelerek haklı taleplerini dinlemesi yönünde talimat verdim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, "Halkın geçim sıkıntısı benim her günkü temel kaygımdır." diyerek, para ve bankacılık sisteminin ıslah edilmesi ile halkın satın alma gücünün korunmasına yönelik temel adımları gündeme aldıklarını belirtti.

Hükümet Sözcüsünün Mesajı

Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacarani de vatandaşların protestolarını ciddiye aldıklarını belirterek, "Geçim sorunlarının varlığını kabul ediyor ve ekonomik krizi mümkün olan en kısa sürede çözmek için yoğun çaba sarf ediyoruz." şeklinde konuştu.

Muhacarani, "İran halkının talepleri açık ve meşrudur ve biz onları dikkatle dinliyoruz. Düşmanların bu meşru protesto seslerini istismar etmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı ve barışçıl toplanma hakkının ülke anayasasında yer aldığını vurguladı.

Protestolar ve Yayılımı

İran riyali karşısında dolar kurunun 140 bin bandını aşmasının ardından başkent Tahran'da dün hayat pahalılığına karşı protestolar düzenlendi. Tahran'ın güneyindeki Alaeddin ve Çaharsu pasajları ile Büyük Pazar'da esnaf kepenk kapatırken, yüzlerce İranlı protestocu Valiasr, Cumhuri ve İnkılap caddelerinde toplanarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hamedan, Kirman, Kiş ve Geşm eyaletlerinde hayat pahalılığına karşı benzer protestoların düzenlendiği görüldü. Ayrıca bugün için de protesto çağrıları sürerken, çeşitli kentlerde yeniden toplanma ve grev çağrıları yapıldı.

İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN, BAŞKENT TAHRAN’DA HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI DÜZENLENEN PROTESTOLARA İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "İÇİŞLERİ BAKANI’NA, PROTESTOCULARIN TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK HAKLI TALEPLERİNİ DİNLEMESİ YÖNÜNDE TALİMAT VERDİM" İFADELERİNİ KULLANDI.