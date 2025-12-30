DOLAR
Pezeşkiyan'dan Protestolara İlk Açıklama: "Talepler Dinlenecek"

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’daki hayat pahalılığı protestolarında temsilcilerle görüşülmesini ve halkın haklı taleplerinin dinlenmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:51
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Pezeşkiyan'ın Açıklaması

Pezeşkiyan, hükümetin halkın sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye hazır olduğunu vurgulayarak, "İçişleri Bakanı’na, protestocuların temsilcileriyle bir araya gelerek haklı taleplerini dinlemesi yönünde talimat verdim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, "Halkın geçim sıkıntısı benim her günkü temel kaygımdır." diyerek, para ve bankacılık sisteminin ıslah edilmesi ile halkın satın alma gücünün korunmasına yönelik temel adımları gündeme aldıklarını belirtti.

Hükümet Sözcüsünün Mesajı

Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacarani de vatandaşların protestolarını ciddiye aldıklarını belirterek, "Geçim sorunlarının varlığını kabul ediyor ve ekonomik krizi mümkün olan en kısa sürede çözmek için yoğun çaba sarf ediyoruz." şeklinde konuştu.

Muhacarani, "İran halkının talepleri açık ve meşrudur ve biz onları dikkatle dinliyoruz. Düşmanların bu meşru protesto seslerini istismar etmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı ve barışçıl toplanma hakkının ülke anayasasında yer aldığını vurguladı.

Protestolar ve Yayılımı

İran riyali karşısında dolar kurunun 140 bin bandını aşmasının ardından başkent Tahran'da dün hayat pahalılığına karşı protestolar düzenlendi. Tahran'ın güneyindeki Alaeddin ve Çaharsu pasajları ile Büyük Pazar'da esnaf kepenk kapatırken, yüzlerce İranlı protestocu Valiasr, Cumhuri ve İnkılap caddelerinde toplanarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hamedan, Kirman, Kiş ve Geşm eyaletlerinde hayat pahalılığına karşı benzer protestoların düzenlendiği görüldü. Ayrıca bugün için de protesto çağrıları sürerken, çeşitli kentlerde yeniden toplanma ve grev çağrıları yapıldı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

