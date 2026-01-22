Rubio: 'Şu Anda Odak Noktası Gazze' — Barış Kurulu Davos’ta Kuruldu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Dünya Ekonomik Forumu'nun yapıldığı Davos'ta imzalanan Barış Kurulu kuruluş sözleşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Rubio, yeni kurulan yapıyı hem 'Barış Kurulu' hem de eyleme odaklı bir oluşum olarak tanımladı.

Rubio'nun değerlendirmesi

Rubio konuşmasında, 'Bu, yeni bir dönemin ve yeni bir safhanın başlangıcıdır. Elbette şu anda odak noktası Gazzedir' ifadelerini kullandı. Rubio, Başkan Donald Trump liderliğinde Gazze'de ateşkesin sağlandığını ve savaş esirlerinin kurtarıldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler'in bazı konularda etkisiz kaldığını eleştiren Rubio, 'Ne yazık ki, son 70 yıldır birçok durumda bize iyi hizmet etmiş olan kurumların pek çoğu, bu konuda hiçbir şey yapamadı. Ancak Başkan Trump, imkansızı hayal etme vizyonuna ve bunun yapılabilir olduğuna inanma cesaretine sahipti' dedi.

Rubio, yeni kurulun sınırsız imkanlara inanılan bir yapı olduğunu ve 'bu sadece bir Barış Kurulu değil aynı zamanda bir Eylem Kurulu'dur' şeklinde konuştu. Kurulun, eyleme odaklı liderlerden oluştuğunu vurguladı.

Witkoff'tan teşekkürler

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Gazze'de varılan barış anlaşmasını 'imkansız ve ulaşılmazın başarılması' olarak nitelendirdi. Witkoff, 'Gazze ve Barış Kurulu’nun faaliyet göstereceği diğer tüm yerlerde, geleceğin neler getirebileceğine dair bir umut duygusu oluşturduk' dedi.

Witkoff, anlaşmanın gerçekleşmesinde katkısı bulunanlar arasında Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Abdulfettah es-Sisi, Hasan Mahmud Reşad ve Binyamin Netanyahu'yu sayarak teşekkür etti.

Kushner: 'Yeni Gazze için kapsamlı plan'

Jared Kushner ise anlaşma sonrası odak noktalarının zihniyet, alışkanlık ve davranış değişimi olduğunu söyledi. Kushner, iki yıllık savaşta kullanılan mühimmat ve ortaya çıkan yıkımın boyutlarını şöyle aktardı: 90 bin ton mühimmat, 60 milyon tondan fazla enkaz ve 'on binlerce can kaybı'.

Kushner, ateşkes sayesinde ulaşılan 20 maddelik plan için büyük çaba harcandığını belirtti ve BM ile iş birliğine dikkat çekerek 'Bu yüzden, BM ile birlikte çalışacak Barış Kurulu gibi yeni bir yapıya ihtiyaç var' dedi.

Kushner, Gazze'nin yeniden inşası için önceliğin güvenlik ve Hamas'ın silahsızlanması olduğunu vurguladı: 'Güvenlik olmadan kimse yatırım yapmaz... Bu yüzden serbest piyasa ekonomisinin ilklerini kullanmak istiyoruz.' Yeniden inşa sürecinde işçi konutları ve enkaz kaldırma çalışmalarının başladığını söyledi.

'Gazze’de başarılı olursak, barışın nasıl uygulanacağını tüm dünyaya gösterebiliriz' diyen Kushner, silahsızlanma sürecinin şimdi başlatıldığını ve 'Yeni Gazze yönetimi, silahsızlanma konusunda Hamas’la çalışacak' ifadesini kullandı. Kushner, 'Eğer silahsızlanma olmazsa, Gazze’nin yeniden inşası mümkün olmaz. Önümüzdeki 100 gün boyunca uygulamaya odaklanacağız' dedi.

Kushner ayrıca anlaşmanın Trump liderliğinde ve Türkiye, İsrail, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile iş birliği sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

Uluslararası katılım ve gelecek vizyonu

Rubio, Barış Kurulu'na dünyanın farklı bölgelerinden ve çeşitli inançlardan liderlerin dahil olduğunu; birçok ülkenin bu platforma katılmak istediğini söyledi. Kurulun ilk önceliğinin Gazze'deki barış anlaşmasını kalıcı kılmak olduğu vurgulandı.

Barış Kurulu yetkilileri, Gazze'deki uygulamanın başarılı olması halinde aynı yaklaşımın diğer çatışma bölgelerinde de örnek teşkil edeceğini savunuyor.

