Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Brüksel’de: NATO Temasları

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Brüksel'de; Basat Öztürk ve NATO Türk Askerî Temsil Heyeti'ni ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:03
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:03
Brüksel ziyareti ve görüşmeler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor.

Bayraktaroğlu, NATO Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de, NATO Daimî Temsilcisi Basat Öztürk'ü ve NATO Türk Askerî Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaretler, Türkiye'nin NATO içindeki askeri temas ve işbirliğini güçlendirme çerçevesinde gerçekleştirildi ve Genelkurmay Başkanı'nın Brüksel programı kapsamındaki görüşmeler devam ediyor.

