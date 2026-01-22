Erdoğan: "Yeniden şekillenen dünya düzeninde Türkiye kutup başlarından biri olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu’nun (TÜGİK) 7. Olağanüstü Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ülkenin ekonomik ve savunma sanayiindeki atılımlarını öne çıkararak Türkiye’nin yeniden şekillenen dünya düzeninde kutup başlarından biri olacağını söyledi.

Genel kurul ve teşekkür

Erdoğan, Ankara’da özel bir otelde düzenlenen genel kurulda, TÜGİK Genel Başkanlığı görevini bırakan Erkan Güral ve yönetimine katkılarından dolayı teşekkür etti. Erdoğan, kuruluş bünyesindeki 6 federasyon, 60 dernek, 500 farklı sektör ve mesleği temsil eden yaklaşık 10 bine yakın üyenin üretim ve ihracat odaklı işbirlikleriyle ekonomiye hizmet etmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Sanayi, ticaret ve savunma vurgusu

Erdoğan, Türkiye’nin sanayide, ticarette ve savunmada kendi göbeğini kesen güçlü bir ülke haline geldiğini ifade ederek, "Uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımız, deniz platformlarımız ve daha nicesi deyim yerindeyse siparişlere yetişemiyor" dedi. Milli elektrikli araç TOGG ve savunma ürünlerinin uluslararası talep gördüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan sözleriyle: "Yıllardır Türkiye’nin krize, kaosa, kargaşaya, ekonomik olarak sıkıntıya girmesini bekleyen mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin. Allah’ın izniyle Türkiye bu zorlu süreci de alnının akıyla atlatacak, hatta Türkiye bu süreçten en kazançlı çıkan ülkeler arasında yerini alacak. Yeniden şekillenen dünya düzeninde kutup başlarından birisi inşallah Türkiye’miz olacak".

Ekonomik göstergeler ve ihracat

Erdoğan, ekonomi verilerini aktarırken somut rakamlara dikkat çekti: "Tüm karalama kampanyalarına karşın ekonomimiz geçtiğimiz üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 oranında büyüdü. Tam 21 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme kaydettik. Bu oranla Türkiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3. ekonomi oldu."

Erdoğan, ekonominin büyüklüğüne ilişkin olarak şunları paylaştı: "2025 yılının 3. çeyreğinde ekonomimizi tam 1 trilyon 538 milyar dolar düzeyine çıkartarak yeni bir rekora daha imza attık. Geçtiğimiz yıl toplam 273,4 milyar dolarlık mal ihracatı ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Aynı dönemde hizmet ihracatımız 123,1 milyar doların üzerine çıktı. 2025’teki toplam mal ve hizmet ihracatımızı 396 buçuk milyar dolar olarak açıkladık. Savunma ve havacılık ihracatımızı 2002’deki 248 milyon dolar seviyesinden 10 milyar 554 milyon dolar düzeyine taşıdık."

İstihdam, GÜÇ Programı ve sosyal politikalar

İstihdamda olumlu göstergelere dikkat çeken Erdoğan, "İşsizlik oranımız 31 aydır tek hanede seyrediyor" dedi. Genç istihdamına yönelik olarak geçen haftalarda açıklanan Gençliğin Üretim Çağı Programı (GÜÇ) ile 3 yıl içinde 3 milyon gencin iş hayatına dahil edilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Erdoğan, özel sektörü rahatlatacak maaş ve sigorta primi desteklerine de değindi ve "Biz üretenin, istihdam sağlayanın, ihracat yapanın her zaman yanındayız" sözlerini kullandı.

Enflasyon ve konut projeleri

Enflasyonla ilgili değerlendirmesinde Erdoğan, "2025 senesini yüzde 30,9 enflasyon oranıyla kapattık, inşallah bu sene çok daha düşük oranları yakalayacağız" dedi. Ayrıca deprem konutlarında 455 binden fazla konutun kura çekimi ve anahtar teslimlerinin yapıldığını belirterek bu başarıyı vurguladı.

Dış politika, bölgesel yaklaşım ve gelecek öngörüsü

Erdoğan, bölgesel gelişmeler ve küresel siyasete ilişkin olarak, tarih ve vicdanın doğru tarafında durmanın karşılığını alacaklarını belirtti: "Komşumuz Suriye’de olduğu gibi fedakarlıklarımızın, emeklerimizin, tarihin ve vicdanın doğru tarafında durmanın semeresini toplayacağımız farklı bir döneme giriyoruz". Ayrıca küresel düzende Türkiye’nin görüşlerinin giderek daha fazla kabul gördüğünü söyledi ve karamsarlık yayanlara itibar edilmemesini istedi.

Program katılımcıları

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı.

Erdoğan konuşmasını, ülkenin gençleri ve iş dünyasına güvenini yineleyerek "Türkiye yüzyılı yürüyüşümüz inşallah daha da hızlanacak" ifadeleriyle sonlandırdı.

