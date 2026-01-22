Kurtulmuş, Ghalibaf ile telefonda görüştü: İran'a başsağlığı ve PAB daveti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mohammad Bagher Ghalibaf ile telefon görüşmesinde İran’a başsağlığı diledi, bölgesel gerilimleri ele aldı ve PAB 152. Genel Kurul davetini iletti.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:00
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 17:00
Görüşmede taziyeler, bölgesel gerilimler ve PAB daveti öne çıktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Kurtulmuş, İran’da yaşanan son hadiseler nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

Görüşmede Kurtulmuş, hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulundu ve İran’ın acısının Türkiye’nin acısı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve İran’da huzurun, güvenliğin, istikrar ile refahın en iyi şekilde sağlanması arzusunu aktardı.

Toplantıda bölgedeki gerilimler de ele alındı. Kurtulmuş, İsrail’in bölgedeki saldırganlığına dikkat çekerek, İsrail’in gücünün ne silahları ne arkasındaki büyük devletlerin desteği ne uluslararası medyadaki hakimiyeti ne de uluslararası finansal sistem üzerindeki etkisi olduğunu; İsrail’in en büyük gücünün İslam ülkelerinin dağınıklığı ve parçalanmışlığı olduğunu belirtti.

Kurtulmuş ayrıca Türkiye ve İran halkları arasındaki kardeşliğin pekiştirilmesinin önemini vurguladı ve iki ülkenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yakın çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Ayrıca Kurtulmuş, 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152’nci Genel Kuruluna Ghalibaf’ı davet etti.

