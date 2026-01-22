Amasya'da TOKİ'den 2 bin 601 sosyal konutun kura çekimi

Amasya’da TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 2 bin 601 sosyal konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak tanımlanan projenin Amasya etabında kuralar yapıldı.

Saraydüzü Kışlası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törene katılan vatandaşlar, noter eşliğinde gerçekleştirilen kura çekimini heyecanla takip etti.

Yetkililerin açıklamaları

Bu proje dar gelirli vatandaşlarımızın uygun şartlarda evsahibi olmalarını sağlayacak muazzam bir adımdır, dedi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp.

Amasya Valisi Önder Bakan ise vatandaşların güvenli yaşam alanlarına sahip olacağı projenin hayata geçirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Murat Kuruma teşekkür etti.

