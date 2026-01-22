Amasya'da TOKİ'den 2 bin 601 sosyal konutun kura çekimi

Amasya'da TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 2 bin 601 konutun noter eşliğinde kura çekimi yapıldı; 22 bin 80 başvuru oldu.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:53
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:57
Amasya’da TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 2 bin 601 sosyal konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak tanımlanan projenin Amasya etabında kuralar yapıldı.

Kura töreni ve başvuru sayısı

Saraydüzü Kışlası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törene katılan vatandaşlar, noter eşliğinde gerçekleştirilen kura çekimini heyecanla takip etti.

22 bin 80 başvuru yapıldı ve noter huzurunda yapılan çekimle 2 bin 601 hak sahibi belirlendi.

Yetkililerin açıklamaları

Bu proje dar gelirli vatandaşlarımızın uygun şartlarda evsahibi olmalarını sağlayacak muazzam bir adımdır, dedi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp.

Amasya Valisi Önder Bakan ise vatandaşların güvenli yaşam alanlarına sahip olacağı projenin hayata geçirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Murat Kuruma teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

