Ankara’daki uçak kazasında ölen Libya Genelkurmay Başkanı El Haddad’ın cenazesi Trablus’a gönderildi

Ankara'da düşen uçakta yaşamını yitiren Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali El Haddad ve heyetinin naaşları resmi törenle Trablus'a getirildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:07
Ankara’daki uçak kazasında ölen Libya Genelkurmay Başkanı El Haddad’ın cenazesi Trablus’a gönderildi

Ankara’daki uçak kazasında ölen Libya Genelkurmay Başkanı El Haddad’ın cenazesi Trablus’a gönderildi

Törenle Türkiye’den Libya’ya nakil gerçekleştirildi

Ankara’da 23 Aralık Salı günü havalandıktan kısa süre sonra düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad ve beraberindeki heyetin naaşları, Türkiye’de düzenlenen resmi törenin ardından Libya’nın başkenti Trablusa getirildi.

Kazada yaşamını yitirenler arasında Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed El Assavi Diyab ve bakanlık fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub da bulunuyordu.

Naaşlar, Türkiye’de yapılan törenin ardından Libya Ulusal Birlik Hükümetine ait "5A-ON1" tescilli uçakla Trablus’a nakledildi.

Trablus Havalimanı’ndaki resmi tören

Trablus Havalimanında düzenlenen resmi törene; Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdülhamid Dibeybe, Bakanlık Müsteşarı Abdül Selaman el-Zubi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Selahaddin el-Namruş ve Libya ordusunun üst düzey komutanları katıldı.

Resmi tören kapsamında naaşların ülkeye intikali ve askeri protokol çerçevesinde yürütülen işlemler ön plana çıktı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

