Trump: 'Somaliland’ın ne olduğunu bilen var mı?' — ABD, İsrail'in Tanıma Kararını İnceleyecek

Trump: 'Somaliland’ın ne olduğunu bilen var mı?'

ABD Başkanı, İsrail’in tanıma kararına hemen uymayacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararına uymayacağını söyledi. New York Post’a verdiği röportajda Trump, İsrail yönetiminin Somali’nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland’ı "ülke" olarak tanıma kararını değerlendirirken, tanıyıp tanımayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır. Bunu inceleyeceğiz. Ben birçok şeyi inceliyorum ve her zaman harika kararlar alıyorum ve bunlar doğru çıkıyor. Somaliland’ın gerçekten ne olduğunu bilen var mı?"

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 29 Aralık Pazartesi günü yapacağı görüşmede öncelikli konuların Gazze’deki ateşkes ve Birleşmiş Milletler onaylı çerçeve kapsamında devam eden yeniden yapılanma çalışmaları olacağını belirtti.

Ne olmuştu?

İsrail, cuma günü Somaliland’ın Somali’den ayrılmasını resmen tanıyan ilk ülke olmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland’ın sözde lideri Abdurrahman Muhammed Abdullah ile görüşmesinde, "Başkan Trump’a İbrahim Anlaşmalarına katılma isteğinizi ve arzunuzu ileteceğim" demişti.

Aden Körfezi’nde stratejik bir konuma sahip olan ve kendi para birimi, pasaportu ve ordusu bulunan Somaliland, 1991 yılında Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş, ancak herhangi bir ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

İsrail’in güvenlik hesabı

İsrail medyası, Tel Aviv’in Somaliland’ı tanımasının arkasında bölgesel güvenlik çıkarlarının olabileceğini yazdı. İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün geçtiğimiz ay yayınladığı raporda, "İsrail’in Kızıldeniz bölgesinde birçok stratejik nedenden dolayı müttefiklere ihtiyacı var. Bunlar arasında Gazze’deki çatışmalar sırasında İsrail ile çatışan İran destekli Yemenli Husilere karşı gelecek dönemdeki bir harekat ihtimali de bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP (ARŞİV)