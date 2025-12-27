Malatya'da 'Terörsüz Türkiye' Konferansı: Babacan 140 Milyar Dolarlık Maliyet vurgusu

Malatya'da 'Terörsüz Türkiye' Konferansı

Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Terörsüz Türkiye' Konferansı, Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda terörle mücadelede toplumsal farkındalık, milli dayanışma ve demokratik kazanımlar ön plana çıktı.

Açılış Konuşması: Hedef Birlik ve Kardeşlik

Konferansın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, etkinliğin amacının toplumsal farkındalığı artırmak ve terörün her türlüsüne karşı ortak bir duruş sergilemek olduğunu belirtti.

Başkan Geçit, "Terörsüz Türkiye" hedefinin birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve güçlü demokrasinin hâkim olduğu bir Türkiye ideali olduğunu ifade ederken, "Terör; sadece can güvenliğimizi tehdit eden bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal huzurumuzu, kardeşliğimizi ve ortak geleceğimizi hedef alan büyük bir tehdittir. Bu nedenle terörle mücadele, yalnızca güvenlik güçlerimizin değil; milletçe hepimizin ortak meselesidir. 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmanın yolu ise, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, ortak değerler etrafında kenetlenen bir toplumsal bilinçten geçmektedir. 'Terörsüz Türkiye' süreci, yüzyıllardır kangrene dönüşmüş önemli bir süreci ele alıyor. Bu sorun ülkemizin tüm enerjisini alan, ekonomik ve insan kaynaklarına darbe vuran bir sorundur. Bu ciddi sorunun kökten çözümlerle ortadan kalkması için sadece elini değil gövdesini de taşın altına koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Sayın Babacan da kurulan komisyonda çok önemli görevler üstlendi, hazırlanan raporların tüm süreçlerinde aktif bir şekilde yer aldı. Ülkemizin en ciddi sorununun çözümünde sorumluluk alması bizim için gurur vesilesidir" dedi.

Babacan'dan Kritik Değerlendirmeler

AK Parti Malatya Milletvekili ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Babacan, terörün toplumsal yapıya verdiği zararlar, demokratik kazanımlar ve milli dayanışmanın önemine dikkat çekti. Babacan, terörün yalnızca güvenlik boyutuyla değil; sosyal, kültürel ve demokratik boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini vurguladı.

Babacan, konferansta şunları söyledi: "Terörün Türkiye’ye yıllık maliyeti yaklaşık 140 milyar dolardır. Bu sorun sadece bir veya iki kişinin değil 86 milyonunun tamamının meselesidir, milletimizle birlikte, kimseyi dışlamadan ayrıştırmadan hep birlikte başaracağız. Biz çocukların ölmediği, silahların konuşmadığı bir Türkiye istiyoruz."

Milletvekili Babacan ayrıca, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesinin terörle mücadelede en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, "86 milyonunun tamamı olarak, Türk’üyle, Kürt’üyle, Arab’ıyla, Çerkeziyle, Laz’ıyla; Sünnisiyle, Alevisiyle, gayrimüslimiyle yıllardır terör belasından çok çektik, artık bu meseleyi hep birlikte hareket ederek, ülkemizin hem bugününü hem de yarınlarını düşünerek bitirmemiz gerekiyor. Bu mesele çözülmezse, yarın başka bir terör ve şiddet biçimiyle karşımıza çıkar. Ben buradan iki önemli lidere, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum. 6 aylık süreçte gördüm ki inanılmaz bir samimiyetle, bu işin çözülmesi için uğraşıyorlar. Hiçbir siyasi kaygı olmadan, 'oy kazanırım veya kaybederim' kaygısı taşımadan 'yeter ki ülkemiz kazansın milletimiz kazansın yeter ki Türkiye kazansın' diye bu soruna bakan, bu uğurda her türlü fedakârlığı yapan, her türlü sorumluluğu üstlenen kararlı bir duruş sergiliyorlar. Gösterdikleri ufuk ve liderlikten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu sorun sadece bir ve iki kişinin değil 86 milyonunun tamamının meselesidir, milletimizle birlikte, kimseyi dışlamadan ayrıştırmadan hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Babacan, terörün ekonomiye verdiği zarara da dikkat çekti: "'Terörsüz Türkiye' vizyonunun devlet ve millet projesi olduğunu... terörün Türkiye’ye yıllık yaklaşık 140 milyar dolar maliyet oluşturduğunu, bu büyük mali kaybın Türkiye’nin ekonomik büyüme hamlelerine ciddi zararlar verdiğini, milli gelirin ise 5 trilyon dolar seviyesine ulaşabileceğini dile getirdi."

Katılımcılar, Soru-Cevap ve Kapanış

Program, soru-cevap bölümüyle devam ederek katılımcılara terörle mücadele, toplumsal barış ve demokrasi konularında görüşlerini paylaşma imkânı sundu. Konferansı; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile çok sayıda il, ilçe ve sivil toplum temsilcisi, mahalle muhtarları ve vatandaş takip etti.

Milletvekili Babacan konuşmasının sonunda, konferansı düzenleyen Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi'ne teşekkür etti ve devlet kurumlarının eşgüdümüyle terör eylemlerinin gerilediğini, toplumun sorunlarının ortak irade, diyalog ve milli birlik içinde çözülebileceğini vurguladı.

