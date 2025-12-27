Zafer Havalimanı Kütahya'yı Lojistik ve Havacılık Üssü Yapacak

Zafer Havalimanı Türkiye’nin havacılık ve lojistik üslerinden biri olacak

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Zafer Havalimanı’nın zarar ettiği yönündeki eleştirilere yanıt vererek kapsamlı bir dönüşüm projesi yürütüldüğünü açıkladı. Demir, havalimanının kısa sürede Türkiye’nin havacılık ve lojistik alanında stratejik merkezlerinden biri haline getirileceğini söyledi.

Uçak bakım ve söküm tesisleri

Kıdemli Gazeteciler Gezek Grubu’nun etkinliğinde konuşan Demir, Altıntaş Havalimanı’na 145 Bakım Atölyesi kurulacağını ve burada uçakların teknik bakımlarının gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye’de ilk olacak uçak söküm tesisinin Kütahya’da hayata geçirileceğini vurgulayan Demir, ekonomik ömrünü tamamlayan uçakların sökülerek parçalarının ikinci el yedek parça olarak ekonomiye kazandırılacağını ifade etti.

Serbest bölge ve lojistik merkez hedefi

Demir, uçak söküm faaliyetinin yurt dışı menşeli olması nedeniyle serbest bölge kurulmasının zorunlu hale geldiğini, bunun da Kütahya’da uzun yıllardır beklenen serbest bölge hayalini gerçekleştireceğini söyledi. Serbest bölgeyle birlikte ihracat ve ithalatta vergi avantajları sağlanacağını ve bölgenin önemli bir lojistik merkezine dönüşeceğini belirtti.

Altıntaş Havalimanı’nın hava kargo dağıtım üssü olarak planlandığını kaydeden Demir, İstanbul Havalimanı’ndaki yüksek park ve bekleme maliyetlerine dikkat çekerek Altıntaş’ın daha ekonomik olması nedeniyle uluslararası kargo firmaları için cazip bir merkez olacağını ifade etti. Bu sayede Altıntaş’ın Türkiye genelinde hava kargo dağıtım noktası haline geleceğini vurguladı.

Tunçbilek-Tavşanlı bölgesinde endüstri bölgesi

Demir, Kütahya’nın kuzeydoğusuna yönelik projelere değinerek Tunçbilek ve Tavşanlı bölgesinde kömür üretimi tamamlanan maden sahalarının endüstri bölgesine dönüştürülmesi için yaklaşık 24 aydır çalışma yürütüldüğünü söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kurumlara yazı gönderdiğini belirten Demir, 6,5 milyon metrekarelik tek parça alanın endüstri bölgesi olarak planlandığını açıkladı.

Endüstri bölgesinde yatırım yapacak firmaların yüksek yatırım ve ihracat şartlarını taşıması gerektiğini, sadece büyük ve stratejik yatırımların kabul edileceğini söyleyen Demir, bazı firmaların şimdiden yatırım taleplerini ilettiğini ve tek bir firmanın dahi 10 bin kişilik istihdam öngördüğünü aktardı.

Stratejik konum ve savunma sanayi hedefi

Demir, bölgenin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu bağlantıları açısından avantajlı olduğunu belirterek Kütahya’nın Türkiye’nin sanayi haritasında stratejik bir konuma taşınacağını ifade etti. Endüstri bölgesinde savunma sanayine yönelik üretim yapılmasının hedeflendiğini ve yurt dışında faaliyet gösteren Kütahyalı sanayicilerin de memleketlerine yatırım yapma konusunda istekli olduklarını söyledi.

Beklenen sonuçlar

Mehmet Demir, tüm bu projelerin hayata geçmesiyle Kütahya’nın sadece doğal güzellikleri, termali ve tarihiyle değil; havacılık, lojistik ve sanayi alanlarında da Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri haline geleceğini belirterek, yakın zamanda kamuoyuna müjdeli haberler verileceğini açıkladı.

