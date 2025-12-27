Salihli'de SYDV Mütevelli Heyeti Muhtar Üyeleri Belirlendi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti için 2026 yılında görev yapacak muhtar üyelerin belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı.

Seçim Detayları

Seçim, Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplam 103 muhtardan 95'i oy kullandı. Adaylar arasında Çayköy Mahalle Muhtarı Hamza Özbek, Kırveli Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Kanat ve Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız yer aldı.

Oy Dağılımı ve Sonuç

Yapılan oylama sonucunda Hamza Özbek 64 oy ve Mehmet Emin Kanat 63 oy alarak SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar üyeliklerine seçildi. Ahmet Ayyıldız ise 42 oy aldı.

Yetkililerden Açıklama

Salihli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Torun, seçilen muhtar üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (SYDV) MÜTEVELLİ HEYETİ’NDE 2026 YILINDA GÖREV ALACAK MUHTAR ÜYELERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA SEÇİM YAPILDI.