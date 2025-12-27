DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.038,93 0,25%

Salihli'de SYDV Mütevelli Heyeti Muhtar Üyeleri Belirlendi

Salihli'de SYDV Mütevelli Heyeti'ne 2026 yılı için muhtar üyeler seçildi. Hamza Özbek ve Mehmet Emin Kanat seçimi kazandı; seçim Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:00
Salihli'de SYDV Mütevelli Heyeti Muhtar Üyeleri Belirlendi

Salihli'de SYDV Mütevelli Heyeti Muhtar Üyeleri Belirlendi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti için 2026 yılında görev yapacak muhtar üyelerin belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı.

Seçim Detayları

Seçim, Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplam 103 muhtardan 95'i oy kullandı. Adaylar arasında Çayköy Mahalle Muhtarı Hamza Özbek, Kırveli Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Kanat ve Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız yer aldı.

Oy Dağılımı ve Sonuç

Yapılan oylama sonucunda Hamza Özbek 64 oy ve Mehmet Emin Kanat 63 oy alarak SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar üyeliklerine seçildi. Ahmet Ayyıldız ise 42 oy aldı.

Yetkililerden Açıklama

Salihli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Torun, seçilen muhtar üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (SYDV) MÜTEVELLİ HEYETİ’NDE...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (SYDV) MÜTEVELLİ HEYETİ’NDE 2026 YILINDA GÖREV ALACAK MUHTAR ÜYELERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA SEÇİM YAPILDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: 'Somaliland’ın ne olduğunu bilen var mı?' — ABD, İsrail'in Tanıma Kararını İnceleyecek
2
TVHB Başkanı Ali Eroğlu: 'Biz Akif’i unutmadık'
3
Ankara’daki uçak kazasında ölen Libya Genelkurmay Başkanı El Haddad’ın cenazesi Trablus’a gönderildi
4
Salihli'de SYDV Mütevelli Heyeti Muhtar Üyeleri Belirlendi
5
Zafer Havalimanı Kütahya'yı Lojistik ve Havacılık Üssü Yapacak
6
Ankara’daki Uçak Kazasında Hayatını Kaybeden Libya Askeri Heyetinin Cenazeleri Ülkelerine Getirildi
7
Malatya'da 'Terörsüz Türkiye' Konferansı: Babacan 140 Milyar Dolarlık Maliyet vurgusu

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti