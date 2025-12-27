DOLAR
TVHB Başkanı Ali Eroğlu: 'Biz Akif’i unutmadık'

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümünde veterinerlik yönünü ve mirasını anlattı: 'Biz Akif’i unutmadık, yaşadığımız sürede unutmayacağız.'

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:41
TVHB Başkanı Ali Eroğlu: 'Biz Akif’i unutmadık, yaşadığımız sürede unutmayacağız'

Mehmet Akif Ersoy ölüm yıl dönümünde anıldı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 'Biz Akif’i unutmadık, yaşadığımız sürede unutmayacağız, unutturmayacağız' dedi.

Eroğlu, Ersoy’un veterinerlik mesleğine vurgu yaparak, 20 yıla yakın veteriner hekimlik yaptığını ve Anadolu’yu karış karış gezdiğini belirtti. Eroğlu, Ersoy’un hatta Suriye ve Şam gibi bölgelere de gittiğini aktardı.

Eroğlu, arkadaşlarının hatıralarından aktardığı şu değerlendirmeyi paylaştı: Eğer Akif o dönemde baytarlığın verdiği sorumlulukları yerine getirmek için Anadolu’yu karış karış gezmeseydi, Anadolu insanını yakından tanımayıp görmeseydi ne İstiklal Marşı’nı ne de Çanakkale şiirini yazabilirdi. O, candan sevdi; onlardaki azmi, inancı gördü ve hem Çanakkale’yi hem de İstiklal Marşı’nı yazdı.

Eğitimi, görevleri ve anma etkinlikleri

Eroğlu, Ersoy’un veteriner hekimlikte genel müdür yardımcılığı yaptığını ve dönemin çeşitli derneklerinde görev aldığını hatırlattı. Ersoy’un bir dönem veterinerlikle ilgili bir derneğin başkanlığını da yürüttüğünü belirtti.

Konuşmasında Ersoy’un eğitim hayatına değinen Eroğlu, Mehmet Akif Ersoy’un 1889’da Mülkiye Mektebine girdiğini, iki yıl okuduktan sonra yüksek kısma geçmesi gerektiği sırada babasını kaybettiğini ve evlerinin yanması sonucu, baytar mektebine geçtiğini söyledi. Eroğlu, o dönem mezun olanlara önemli bir maaş verileceğini duyan Ersoy’un Mülkiye’den veteriner baytar mektebine geçtiğini aktardı.

Veteriner hekimler olarak Ersoy’u yalnızca 27 Aralık’ta anmadıklarını vurgulayan Eroğlu, 27 Aralıkın yanı sıra 12 Mart ve İstiklal Marşı’nın kabul yılı ile Çanakkale zaferi dolayısıyla da anma ve etkinlikler düzenlendiklerini söyledi.

Akif’in mirası ve öneriler

Mehmet Akif Ersoy’un başarılarına da değinen Eroğlu, Ersoy’un 5 dil bilen bir mütercim, hafız ve bir dönem milletvekili olduğunu, ayrıca 1893’te veteriner fakültesini birincilikle bitirdiğini hatırlattı. Eroğlu, Ersoy’un uluslararası yarışmalarda ülkeye ödüller kazandırdığını ve milli şair kimliğiyle birçok ilke imza attığını belirtti.

Eroğlu, genç nesillerin Mehmet Akif’i iyi anlaması gerektiğini vurgulayarak, İstiklal Marşı güzellik yarışmaları yanında İstiklal Marşı’nı anlama yarışmaları düzenlenmesini önerdi. Eroğlu, Akif’in çileli hayatının görülmesi gerektiğini söyleyerek, 'Biz Akif’i unutmadık, yaşadığımız sürede unutmayacağız, unutturmayacağız' sözleriyle açıklamasını sonlandırdı ve Ersoy’u rahmetle andı.

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ (TVHB) BAŞKANI ALİ EROĞLU

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

