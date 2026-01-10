Antalya'da Yüzyılın Konut Projesi Kura Heyecanı: 13 bin 213 Sosyal Konut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Antalya'da 13 bin 213 sosyal konut için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kuralar, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi; hak sahipleri sonuçları e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

Kura töreni ve süreç

Türkiye genelinde inşa edilmesi planlanan 500 bin sosyal konut'u kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından noter huzurunda kuralar düzenleniyor. Antalya'daki kura töreni yoğun katılımla gerçekleşti.

Yangın felaketi hatırlatması

Törende konuşan Bakan Kurum, Antalya'nın yakın geçmişte yaşadığı büyük yangın felaketine değinerek, "Yangınlarda evi yanan teyzemizin elinden tutmuş; ahırı kül olan dedemizin derdiyle dertlenmiş, bahçesinin önünde ağlayan amcamızın gözyaşını silmiştik. O gün bir söz vermiş; ‘Bu saatten sonra hepimiz Antalyalıyız, hepimiz Manavgatlıyız, size çok daha güzel evler yapacağız’ demiştik" ifadelerini kullandı.

COP31 ve uluslararası gündem

Kurum, Antalya'nın bu yıl uluslararası bir zirveye ev sahipliği yapacağını belirterek, "Bu sene bütün dünyanın gözü bir kez daha Antalya'da olacak. Bu sene Antalya’mızda dünyanın en önemli iklim zirvesi olan COP31’e ev sahipliği yapacağız. Türkiye’nin COP31 başkanlığı çok önemli. Çünkü bu zirvede tüm ülkeler; iklim değişikliğiyle ilgili karar alırken, dönüp Türkiye’nin sözüne bakacak; verilen her kararın altında Türkiye’mizin imzası olacak. En önemlisi de zirveye 196 ülkeden 80 bini aşkın ziyaretçi gelecek. Bu misafir akını, Antalya’mızın esnafına, üretimine, tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak." dedi.

Afet bölgesi çalışmaları

Depremler sonrası yürütülen çalışmalara da değinen Kurum, "Depremden sadece 15 gün sonra Bismillah diyerek ilk temellerimizi attık. 27 Aralıkta 455 bin konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Bugün deprem bölgesinde 2 milyon vatandaşımızı evinin anahtarına kavuşturduk" ifadelerini kullandı. Kurum, afet sonrası sadece konut değil; altyapı, meydan, sosyal tesis ve tarihi yapıları kapsayan bütünleşik şehirleşme çalışmaları yapıldığını aktardı.

Projenin hedefleri ve ekonomik etkisi

Bakan Kurum, projenin toplumsal ve ekonomik boyutunu şöyle özetledi: "Yüzyılın Konut Projesiyle 500 bin dar gelirli kardeşimizi ev sahibi yapmak için yola çıktık. Bu projeyle sadece konut üretmiyor; mahalle kültürünü yeniden ayağa kaldırıyoruz. İnşallah vatandaşlarımız çocuklarını kreşe gönderecek, annelerimiz ikindi çaylarını mahallenin konağında içecek."

Kurum ayrıca, "Allah’ın izniyle 500 bin sosyal konut projemizin ilk evlerini Mart 2027 de teslim edeceğiz. Konut sayısı arttıkça kira fiyatları düşecek. 1.5 trilyon dolarlık bu projeyle, 300’e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak; ekonomimiz güçlenecek. Yani 500 bin Sosyal Konut projemizle 86 milyon vatandaşımızın tamamı, tüm Türkiye kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'da etap etap inşa

Kurum, Antalya projelerinin etap etap hayata geçirileceğini belirterek dağılımı açıkladı: Antalya'daki sosyal konutların 12 bini merkezde, 70 tanesi Akseki'de, 200'ü Elmalı'da, 47'si Gündoğmuş'ta, 50'si İbradı'da, 196 Korkuteli, 500'ü Manavgat'ta, 150 tanesi de Serik'te olacak. Ayrıca şehit ve gazi yakınları, gençler ve üç çocuk sahibi vatandaşlara ayrıcalık sağlanacağını belirtti.

Kura sonucu ve sonrası

Bakan Kurum, kurada ismi çıkmayanlar için de teminat vererek, "Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız müsterih olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız Ev Sahibi Türkiye dedikten sonra, Allah’ın izniyle TOKİ’mizle, özel sektörümüzün tecrübesiyle, devletimizin gücüyle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ülkede son kardeşimiz de ev sahibi oluncaya çalışmayı, üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.

